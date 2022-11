Despedida: Antes da morte divulgada, perfil de Gal Costa compartilha vídeo cantando ‘Sorte’ com Caetano Veloso”; assista (Reprodução/Twitter)

Gal Costa morreu aos 77 anos de idade na manhã desta quarta-feira (9). Algumas horas antes de sua morte ser divulgada pela assessoria da cantora, seu perfil oficial no Twitter publicou um vídeo da artista cantando com Caetano Veloso em um programa na década de 80.

Com a dupla liderando o vocal da música ‘Sorte’, de Ronaldo Bastos e Celso Fonseca, a performance aconteceu no programa ‘Chico e Caetano’, veiculado na Rede Globo durante a metade da década de 80, período em que esteve no ar.

Com o total de nove episódios, o programa reuniu grandes nomes da música brasileira nos meses de abril e dezembro, em 1986. Assista ao vídeo de Caetano e Gal Costa durante performance da música ‘Sorte’:

🍀Meu amor, você me dá sorte! 🍀



Gal Costa e @caetanoveloso cantam “Sorte”, de Ronaldo Bastos e Celso Fonseca, no Programa Chico e Caetano, em 1986. pic.twitter.com/VUnlZfjgjO — Gal Costa (@GalCosta) November 9, 2022

Veja mais:

Despedida e agenda

Enquanto se recuperava de uma cirurgia para retirada de um nódulo na fossa nasal direita, realizada em setembro, Gal costa recebeu a recomendação de se afastar dos palcos até novembro deste ano.

De acordo com a assessoria da cantora, ela veio a óbito na manhã desta quarta-feira (9) em consequência de um infarto, aos 77 anos de idade. A artista ainda contava com agendas de shows.

Como uma das principais atrações do Festival Primavera Sound, realizado em São Paulo no último fim de semana, Gal teve sua participação cancelada de última hora, devido à necessidade de recuperação da cirurgia.

Embora a cantora tenha tirado pausa para cuidar da saúde, se apresentou recentemente em outros lugares. Gal Costa estava em turnê com o show “As Várias Pontas de uma Estrela”, onde cantava vários sucessos de sua carreira. Ela já tinha datas de apresentações marcadas para os meses de dezembro e janeiro. Ela também deixou um filho, Gabriel, de 17 anos.

Veja mais notícias: