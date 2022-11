Atriz de “Todas as Flores” será Gal Costa em filme que estreia em 2023

A vida da cantora Gal Costa, que morreu aos 77 anos, será contada no filme “Meu Nome é Gal”, que tem a atriz Sophie Charlotte, que atualmente está no elenco da novela “Todas as Flores”, interpretando a famosa.

Dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi, o longa traz Gal no início da carreira, quando deixou a Bahia para viver no Rio de Janeiro. Na produção, prevista para estrear em 2023, os fãs também poderão entender como a amizade da cantora com Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha começou e se fortaleceu ao longo dos anos.

Sophie Charlotte será Gal Costa no filme "Meu Nome é Gal", que estreia em 2023 (Reprodução/Instagram)

Além da atriz Sophie Charlotte, o filme “Meu Nome é Gal” conta com as participações de Dan Ferreira, George Sauma e Luis Lobianco, entre outras celebridades.

Ao saber da morte de Gal Costa, a diretora Dandara Ferreira falou sobre a cantora, com quem trabalhou por dez anos na idealização do longa-metragem: “Para mim, a maior tristeza é a de não ter podido mostrar o filme a ela. Eu não pude e esse projeto surgiu de uma construção, de conversas, de muito tempo atrás”, contou ela ao Jornal O Globo.

Segundo a diretora do filme, Gal desejava ter um filme de ficção depois do documentário que contou parte de sua jornada musical.

Vale destacar que “Meu Nome é Gal” faz um recorde e leva os fãs para quando a cantora tinha 20 anos. No filme, Rodrigo Lelis viv Caetano Veloso, Dan Ferreira será Gilberto Gil, Camila Márdila vive Dedé Gadelha, George Sauma interpreta Waly Salomão, Luis Lobianco dá vida ao empresário Guilherme Araújo e Dandara Ferreira será Maria Bethânia. Além deles, o ator Fábio Assunção faz uma participação especial como um diretor de televisão.

