“A Fazenda 14”: Roça com cinco famosos assusta participantes; entenda

Nova dinâmica de "A Fazenda 14" coloca cinco famosos na roça e elimina dois da prova do fazendeiro (Reprodução/Record TV)

A formação da roça foi diferente e deixou o clima ainda mais pesado entre os participantes de “A Fazenda 14″. Na noite desta terça-feira (08), cinco famosos foram parar nos bancos da berlinda e dois deles não podem competir pelo chapéu de fazendeiro da semana.

A mudança no jogo aconteceu por causa dos dois poderes concedidos pelo lampião, sendo um verde e um preto. Ao vivo, Pétala Barreiros, que ganhou a oportunidade de ficar com um deles, que colocou a quinta pessoa na roça, e depois deu o outro poder para outra pessoa.

Já Deolane Bezerra ficou com o verde e começou o Resta Um, que preencheu o último banquinho para eliminação, que acontecerá na quinta-feira (10). Nesta dinâmica, Alex foi o selecionado para a berlinda, junto com Moranguinho, Ruivinha de Marte e Bárbara Borges.

Por fim, Adriane Galisteu pediu para que Pétala declara-se para quem iria o seu voto surpresa, formando a primeira roça com cinco famosos da 14ª temporada de “A Fazenda”. Depois de votar em Iran Malfitano no voto aberto, a famosa decidiu colocar Deborah Albuquerque na oitava roça.

Como Alex Gallete não foi salvo do Resta Um ele foi banido da prova do fazendeiro, que aconteceu nesta quarta-feira (09). Mas, além dele,Deborah Albuquerque, escolhida pelo poder preto, vetou outro participante e a escolhida foi Moranguinho.

André Marinho na mira do grupo B

André Marinho não foi para a roça desta semana, mas o famoso está na mira do grupo B, onde possui alguns amigos, mas não tantos aliados no reality show.

Em uma conversa com Iran Malfitano, Bárbara Borges revelou que poderia indicar o famoso: “Ele poderia ter me defendido no caso da exposição, que eu teria exposto ele, e ele disse que não. Como, para ele, ‘jogo é jogo, amigo à parte’, está na hora de colocar junto”.

Depois de ouvir Iran, a atriz completou o seu raciocínio: “Não é pegar mal, mas ele mesmo já mostrou que é o: ‘Amigos, amigos, jogo à parte’. Isso já está declarado para o público. Ele escolheu o ‘grupo A’ e é isso. Colocou acima da amizade o grupo que ele escolheu”.

