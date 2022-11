‘Stranger Things’ o que esperar da 5ª temporada após revelação do nome do 1º episódio?

Em 6 de novembro de 1983, Will Byers desapareceu em Hawkins, Indiana. Seus amigos ficaram perplexos e sua mãe em pânico. Ninguém sabia para onde Will tinha ido, e muitos suspeitavam do pior. O que ninguém esperava era que o garoto tivesse sido levado por um monstruoso Demogorgon para um plano alternativo misterioso e aterrorizante chamado Upside Down.

Essa data se tornou o Stranger Things Day, e neste dia, você pode esperar por novas informações sobre o programa ou algum outro serviço de fãs. No dia 6, a Neflix compartilhou uma foto da página do roteiro do primeiro episódio da série:

To close out #StrangerThingsDay, very excited to reveal that the Stranger Things 5 premiere episode is titled...



THE CRAWL pic.twitter.com/QosrkNZcRi — Netflix (@netflix) November 7, 2022

O primeiro episódio de Stranger Things 5 finalmente tem um título de episódio, e levanta algumas questões interessantes e inevitavelmente levará a muitas teorias e especulações de fãs.

Capítulo Um: The Crawl, escrito pelos Duffer Brothers, é o título que soa um tanto sinistro para a estreia da 5ª temporada. Uma vez que ‘crawl’, significa “rastejar”, “engatinhar” e, “the crawl”, pode nos trazer uma tradução como: “o rastreamento”.

Segundo a Forbes, os fãs estão especulando que o ‘crawl’ se refere ao rastreamento de masmorras, algo que você costuma fazer em Dungeons & Dragons e outros jogos de RPG. Em D&D, um dungeon crawl é onde um bando de aventureiros desce para algum tipo de caverna ou labirinto ou masmorra e luta contra monstros e resolve quebra-cabeças e armadilhas, eventualmente lutando contra algum tipo de chefe antes de escapar com qualquer saque e tesouro que encontraram ao longo do caminho.

Claro, todos os melhores títulos para programas de TV têm um significado duplo (ou triplo!), e isso também pode ser o caso de Stranger Things. É verdade que muitos dos títulos dos episódios anteriores do programa foram bem diretos (não há muito a se extrair do The Hellfire Club além do nome do clube de D&D que Eddie administrava e o nome do episódio de abertura de Stranger Things 4).

Se isso é sobre um calabouço, poderíamos ver nossos heróis retornarem ao Mundo Invertido no primeiro episódio do programa, que segundo os criadores da série: “é mais parecido com a Parte 2 da 4ª temporada”. Isso faz sentido. Não pode realmente haver um salto no tempo, como alguns especularam, porque o mundo demoníaco está se espalhando para o mundo real no final da quarta temporada.

As filmagens de Stranger Things 5 começam em 2023, então apesar da divulgação do título do primeiro capítulo, as chances de assistirmos no próximo ano a próxima temporada são baixas.