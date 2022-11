Remake da novela “Pantanal” virou finalista em premiação internacional

O remake da novela “Pantanal” ainda gera frutos para a Globo. Depois de melhorar a audiência no horário nobre da emissora, a trama escrita por Bruno Luperi está na final do Rose d’Or Awards, prêmio internacional, que chega em sua 61ª edição.

Na categoria Telenovela, a trama concorre com as produções britânicas “Casualty” e “EastEnders”, do Reino Unido, a canadense “District 31″, a portuguesa “Life is Life” e a francesa “Where It All Begins”. O vencedor será conhecido no próximo dia 28 de novembro.

"Pantanal": Dira Paes, Marcos Palmeira, Jesuíta Barbosa, José Loreto e Irandhir Santos na cozinha da Filó (Divulgação/Globo)

O remake de “Pantanal” é uma saga familiar que tem o amor como fio condutor e a natureza como protagonista. Fonte da maior concentração de fauna das Américas e maior planície alagada do mundo, o Pantanal foi inspiração para a obra escrita há mais de 30 anos por Benedito Ruy Barbosa, e que chegou à TV Globo em 2022, no horário das nove, em uma nova versão escrita pelo autor, Bruno Luperi, neto de Benedito.

No foco dessa jornada repleta de dramas familiares e conflitos está a história do velho Joventino (Irandhir Santos) e seu filho, José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira). A vida como peão de comitiva os levou para o Pantanal, onde Joventino aprendeu a lição mais importante de sua vida: que a natureza pode mais do que o homem.

No último capítulo do remake de "Pantanal", José Leôncio (Marcos Palmeira) reconhece o pai em foto (Roberto Teixeira/Globo)

O cenário pantaneiro abriga ainda o encontro entre Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma Marruá (Alanis Guillen). Um amor puro, fruto desse encontro improvável e natural, que marca para sempre o destino de todos.

Em cada detalhe deste conto, há um fator comum: a necessidade de aceitar a natureza como ela é. E o grande porta-voz deste ensinamento é o Velho do Rio (Osmar Prado). Um encantado – uma entidade sobrenatural –, que na maior parte do tempo assume a forma de uma sucuri (a maior de todo o Pantanal), mas que também se apresenta na forma humana. O Velho do Rio é responsável por cuidar não só daquelas terras e dos animais que ali habitam, mas por zelar pelas relações interpessoais que se desenrolam por lá.

