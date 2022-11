Rainha Elizabeth II aparentemente fez amizade com este ator antes de falecer

Ao longo dos anos, vimos algumas celebridades fazerem amizades improváveis com membros da família real britânica. Por exemplo, há David e Victoria Beckham, que são praticamente melhores amigos do príncipe William e do príncipe Harry. E, claro, há Serena Williams e Meghan Markle, que se tornaram amigas rapidamente depois de se conhecerem no DirecTV Beach Bowl em 2014.

Mas agora, descobrimos que Sua Majestade se tornou amiga de outra estrela conhecida antes de sua morte

A celebridade em questão? O ator de Top Gun, Tom Cruise.

Segundo o Page Six, uma fonte próxima disse ao Sunday Times of London que a rainha Elizabeth e o ator “realmente se deram bem” quando se conheceram, o que explica sua participação nas celebrações do Jubileu de Platina da rainha.

A fonte disse: “A rainha deixou claro que ela estava desapontada por não ter conhecido Tom no concurso, então ele foi convidado a fazer um tour especial pelo Castelo de Windsor com tudo preparado para ele. Depois, apenas os dois tomaram chá juntos.”

A fonte continuou: “Ela adorou vê-lo e eles realmente se deram bem, tanto que ela o convidou para almoçar. Ele foi autorizado até pousar com seu helicóptero”. Sim, parece que esses dois se tornaram BFFs rapidamente.

Ao falar sobre a rainha em uma entrevista na TV, Cruise disse: “Ela é uma mulher que admiro muito. Acho que ela é alguém que tem uma dignidade tremenda e admiro sua devoção. O que ela conseguiu foi histórico”.

Para constar, o encontro de Tom Cruise com a rainha não foi o primeiro encontro do ator com a família real. Sua história com a família retorna a 1992, quando ele e sua ex-esposa, Nicole Kidman, conheceram a princesa Diana na estreia de Um Sonho Distante, em Londres.

Desde então, ele se cruzou com o príncipe Philip, com quem se uniu no 75º aniversário do Outward Bound Trust no Palácio de Buckingham, e com o príncipe William e Kate Middleton, que ele recebeu na estreia de Top Gun: Maverick.