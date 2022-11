‘Pânico 6’: Sinopse oficial da sequência é divulgada; confira

Com a chegada de ‘Pânico 6′ marcada para o ano que vem, a trama teve sua sinopse oficial divulgada pela Paramount Pictures e Spyglass Media Group nesta segunda-feira (8). Diferente dos longas anteriores, os eventos deixarão de acontecer em Woodsboro e passarão a assombrar os moradores de Nova York.

Desta vez, a sinopse trouxe um pouco mais de detalhes do que se pode esperar para a sexta fase da trama slasher. Confira:

“O terror acompanhará os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em uma nova cidade. No entanto, em pouco tempo, eles se tornam alvo de um novo serial killer mascarado.”

Mais uma vez, o mistério do Ghostface vai aterrorizar aos moradores da cidade, prometendo muito sangue e horror.

Veja mais:

Longa de terror é antecipado três semanas nas telinhas

Inicialmente, ‘Pânico 6′ foi programado para ser lançado no dia 31 de março de 2023. Contudo, a sequência da franquia ganhou uma nova data de estreia.

Para a felicidade dos fãs do assassino mascarado, o filme chegará aos cinemas com três semanas de antecedência, no dia 10 de março de 2023. O anúncio foi realizado pelo estúdio Paramount Pictures nesta sexta-feira (4).

Agora com sua estreia antecipada, o longa deixará de concorrer com ‘Super Mario Bros’, filme a ser lançado na mesma data inicial de ‘Pânico 6′.

A sequência do filme promete ser ainda mais aterrorizante, segundo a atriz Melissa Barrera ao Collider, responsável por dar vida a Sam na trama.

“É, umas 20 vezes mais mortificante. É horrível. Porque você também vê que, em uma cidade como Nova York, todo mundo está fazendo suas próprias coisas quando alguém grita por ajuda, e ninguém vai a seu auxílio. Ninguém vem ajudar, sabe, tipo, todo mundo pensa, ‘Eu não vou me meter nisso’”, afirmou a atriz.

Devido à saída de Nave Campbell da franquia – e mortes eventuais de personagens antigos – Courtney Cox, intérprete da icônica jornalista Gale Weathers, será a única atriz do elenco da década de 90 presente.

