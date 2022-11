Helô fica brava ao descobrir segredo de Stênio em “Travessia”; entenda a cena

Nos próximos capítulos de “Travessia”, Helô (Giovanna Antonelli) vai descobrir que Stenio (Alexandre Nero) está ligado ao hacker Oto (Romulo Estrela), que trabalha para Moretti (Rodrigo Lombardi).

A revelação, que será feita por Laís (Indira Nascimento), sócia do advogado na trama de Glória Perez, deixará a delegada chocada. Na cena, ela acaba descontando no ex-marido a raiva que tem do profissional, já que acha que ele tem relação com a armação que caiu sobre Brisa (Lucy Alves), que foi parar na prisão.

Em "Travessia", Oto (Romulo Estrela) localiza Brisa (Lucy Alves) em Vila Isabel e vai ao seu encontro (João Miguel Júnior/Globo)

Vale destacar que o hacker também foi preso, mas Stenio conseguiu fazer com ele fosse apenas uma testemunha no processo, já a protagonista de “Travessia” ficou presa por um bom tempo e só foi liberta com a ajuda de Oto, que roubou o celular do chefe.

A revelação acontece na próxima semana, quando Helô vai investigar mais a fundo e marca um almoço com a colega de Stenio. Na ocasião, a advogada acaba revelando que o personagem de Alexandre Nero cuida dos interesses de Oto.

Reencontro de milhões

Falando em Brisa, personagem de Lucy Alves, o paradeiro dela deixou de ser uma incógnita para Ari (Chay Suede), que descobriu que ela está viva e, desde o capítulo desta segunda-feira (07), ele espera pelo reencontro, que foi marcado em um quarto de hotel. Enquanto Brisa espera o ex-noivo, Dante (Marcos Caruso) fica preocupado e aguarda no saguão o tempo todo.

Na cena, a maranhense sente o peso e a importância de toda a história que Ari viveu nos últimos meses, enquanto esteve desaparecida e está muito magoada. Já o arquiteto fica surpreso e emocionado e afirma que correu todo o Rio de Janeiro e São Luis atrás dela.

Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) se reencontram. Mesmo magoada, ela beija o ex-noivo em "Travessia" (Estevam Avellar/Globo)

Enquanto isso, Cidália (Cassia Kis) conta a Guerra que a noiva de Ari reapareceu. Ela explica que se passou por Talita (Dandara Mariana) para ter contato com Dante e que já tem essa informação há alguns dias, mas não quis contar nada para que o empresário não tomasse nenhuma decisão precipitada.

Apesar da informação, Guerra duvida que Ari vá cortar laços com ele e Chiara (Jade Picon), pois acha o rapaz ambicioso demais. Ele quer deixar a filha de fora dessa história e se preocupa com o filho.

