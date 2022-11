‘Halloween Ends’: Mesmo com críticas negativas terror arrecada mais de 100 US$ milhões (Reprodução/Universal Pictures)

‘Halloween Ends’ teve uma grande arrecadação após seu lançamento na metade de outubro deste ano. Mesmo com a repercussão negativa por parte do público e crítica, o último filme da nova trilogia de terror ultrapassou a marca de US$ 100 milhões nas bilheterias mundiais.

Só nos Estados Unidos, o filme conseguiu arrecadar US$ 63,4 milhões. Por outro lado, o longa fez US$ 39,4 milhões nas bilheterias internacionais. No total, ‘Halloween Ends’ atingiu a marca de US$ 102,9 milhões no mundo este ano.

Com a arrecadação, o filme do subgênero slasher fechou na quarta posição dentre as bilheterias de sucesso no terror. ‘Sorria’ ganhou o destaque de maior bilheteria com US$ 202,9 milhões, ficando à frente de ‘O Telefone Preto’ (US$ 159,5 milhões), ‘Pânico’ (US$ 140 milhões) e, consequentemente, ‘Halloween Ends’.

Ainda tendo sido lançado simultaneamente na plataforma de streaming Peacock e mal avaliado nas críticas, ‘Halloween Ends’ conseguiu ocupar uma boa posição de destaque nas bilheterias dentro do gênero terror.

Veja mais:

Reação negativa do último filme da franquia

Embora ‘Halloween Ends’ tenha tido um desfecho da luta que começou lá em 1976, ano em que o primeiro filme da franquia foi criado, a trama não agradou tanto ao público.

Com 57% de aprovação pública no Rotten Tomatoes, ‘Halloween Ends’ foi o filme com avaliação mais baixa da trilogia iniciada em 2018. Aos olhos de muitos, o longa slasher não supriu as expectativas dos fãs.

Devido às críticas recebidas, David Gordon Green, diretor da trama, falou sobre a reação do público com o desfecho do terror.

“Para cada reação negativa”, disse Green ao TV Line, “você também recebe pessoas que agradecem por levá-lo a um novo lugar e mantê-lo vivo e cheio de amor”.

Para ele, a trama não seria sobre Laurie Strode e Michael Myers. A ideia veio após um questionamento sobre como tornar não apenas o arco final da trama elegante e legal.

“Nunca consideramos fazer um filme sobre Laurie Strode e Michael Myers. O conceito de que deveria ser uma briga final do tipo confronto nunca passou pela nossa cabeça”, disse ele.

Assista ao trailer do filme: