Ex-marido de Jojo Todynho revela que terá que repensar no futuro

Depois de assinar o divórcio com Jojo Todynho, Lucas Souza abriu o jogo sobre o verdadeiro motivo do fim de seu casamento com a famosa, que venceu a 12ª temporada do reality show “A Fazenda”. Segundo ele, agora ele terá que repensar sobre sua vida, já que esperava ser pai e viajar com a ex-esposa.

Em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da Record, no último domingo (06), o oficial do Exército, que segue morando no Rio de Janeiro, afirmou que a exposição do relacionamento na mídia foi um grande problema: “Minhas metas eram ter filhos, fazer viagens juntos, então estou recalculando a rota. Acho que eu deveria ter pensado mais no que tinha acontecido”.

O casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza chega ao fim após 10 meses (Reprodução/Instagram)

Um ponto importante para o militar foi não assimilar a imagem do casal com a da cantora, que sempre foi muito presente nas redes sociais e próxima de seus fãs: “Até eu me ligar nisso, postava muita besteira, porque não sabia da repercussão que isso podia gerar”, explicou Lucas Souza.

Durante a entrevista ao programa da Record TV, Lucas também falou sobre o anúncio do fim do casamento nas redes sociais, alegando que errou ao ser imediatista: “Sou uma pessoa muito imediatista, tomo uma atitude que eu sei que posso fazer errado. Fiquei triste, porque não estava esperando o término, estava querendo consertar algumas coisas e mudar”.

Mesmo com o fim do casamento com Jojo Todynho, Lucas afirmou que continuará sendo fã da artista: “Eu deveria ter me afastado das redes sociais, de tudo. Vou continuar apaixonado pelo carisma e pela cantora talentosa que a Jojo é”.

Vale destacar que Jojo Todynho e Lucas Souza ficaram casados por quase um ano e, durante todo este período, precisaram lidar com os boatos que surgiram sobre o fim do relacionamento. Além disso, Lucas também defendeu a cantora de ataques gordofóbicos, que dominaram suas redes sociais.

