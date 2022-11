Dahmer se torna série antológica na Netflix e Bem-vindos à Vizinhança tem segunda temporada confirmada

Quem é o vigilante em ‘Bem-vindos à vizinhança’? Essa pergunta deve ser respondida em um futuro próximo, já que a segunda temporada da série foi confirmada pela Netflix.

A gigante do streaming anunciou na segunda-feira que a série baseada em fatos reais de Ryan Murphy – sobre um casal (Naomi Watts e Bobby Cannavale) que recebe cartas ameaçadoras de um perseguidor anônimo depois de se mudar para uma mansão em Nova Jersey – continuará com a segunda temporada.

Murphy também confirmou que Dahmer continuará e será uma série antológica, com foco em novos assuntos após o controverso retrato do serial killer Jeffrey Dahmer, por Evan Peters, na primeira temporada.

Um comunicado da imprensa indicou que as futuras temporadas de ‘Dahmer: Um Canibal Americano’ seguirão com “histórias de outras figuras monstruosas que impactaram a sociedade”, embora identidades específicas não tenham sido reveladas.

Ambas séries de Murphy rapidamente chegaram ao topo das paradas de audiência da Netflix após suas exibições originais, com a última alcançando quase 1 bilhão de horas de visualização desde sua estreia – embora Dahmer tenha recebido duras críticas de espectadores e famílias das vítimas do assassino por seu tratamento do material perturbador da vida real.

Falando em um evento de imprensa, no fim de semana passado, a estrela de Bem-vindos à Vizinhança, Jennifer Coolidge, brincou que gostaria de ver sua personagem, uma agente imobiliária manipuladora chamada Karen, ser “punida” por suas ações na segunda temporada.

Já Naomi Watts disse anteriormente à EW que ela e os outros membros do elenco constantemente especulavam sobre a identidade do vigia durante as filmagens da série, pois, mantendo-se fiel aos eventos nos quais o programa é baseado, a pessoa nunca é totalmente revelada no final da 1ª temporada.

“Estávamos todos constantemente especulando e apontando o dedo um para o outro, tentando ver quais histórias se encaixavam. Isso é divertido e ajuda a nossa vantagem como atores manter o mistério enquanto o interpretamos, e aumenta a tensão de como você toca o personagem”, disse Watts. “Também não foi explicado para nós, então nossa adivinhação foi tão divertida quanto a dos espectadores!”.

(Reprodução/Netflix)

As datas de estreia da segunda temporada de Bem-vindos à Vizinhança e os futuros episódios de Dahmer ainda não foram anunciadas.