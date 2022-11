Chay Suede pede carona e momento viraliza nas redes sociais

Famosos também passam por sufocos: durante gravações em São Luís, capital do Maranhão, o ator Chay Suede apareceu pedindo carona para conseguir chegar ao seu destino - e o momento está viralizando nas redes sociais.

As cenas aconteceram quando o elenco principal de “Travessia” gravava as cenas dos primeiros capítulos de Gloria Perez na cidade. Quem resgatou o protagonista da novela foi a cantora e atriz Fuega, que está fazendo uma participação no folhetim.

“Que isso gente, o que é isso? Vai ter que pagar corrida, você paga como? Tenho várias formas de pagamento, pode entrar agora. Eita, gente”, ri a artista.

O ator implora por resgate. “Você me dá uma carona, tô em São Luís e não conheço direito a cidade. Tenho crédito, débito e até saquei um dinheiro. Tô indo ali no hotel, você é a primeira pessoa que me ajuda. Vamos?”, pediu.

O momento, claro, não passou de uma brincadeira entre a cantora e o ator. Mesmo assim, o momento fez a alegria dos fãs de Chay Suede, que compartilharam o vídeo nas redes sociais.

Veja:

Ai ai 😮‍💨 O Chay Suede te pediu carona e o seu primeiro emoji foi sua reação pic.twitter.com/5pxNWLD9CW — Fofoquei (@FOFOQUEl) November 6, 2022

“Eu to passando mal com o Chay Suede pedindo carona em São Luis”, comentou uma fã, pelo Twitter. “Chay Suede me pede uma carona”, solicitou outra.

EU TO PASSANDO MAL COM O CHAY SUEDE PEDINDO CARONA EM SAO LUIS KKKKKKKKKk essa sorte a gente não tem pic.twitter.com/FvDo20ey8j — Isa encontra-se na upa após cena de steloisa (@gionxro) November 6, 2022

chay suede me pede uma carona — grey (@sarahandrades) November 6, 2022

“Isso não acontece comigo! Imagina está andando de carro e do nada o Chay Suede pedir uma carona”, lamentou uma terceira.

Isso não acontece comigo! Imagina está andando de carro e do nada o Chay Suede pedir uma carona — Fofocaram (@fofocaram) November 5, 2022

