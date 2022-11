“A Fazenda 14”: Solange Gomes ataca Deolane e defende Adriane Galisteu; entenda

Solange Gomes, ex-participante de “A Fazenda” e vencedora da 2ª temporada de “Ilha Record”, quebrou o silêncio e resolveu opinar sobre a postura de Deolane Bezerra dentro da sede da 14ª temporada do reality show rural.

Segundo a ex-garota da “Banheira do Gugu”, a influenciadora digital está se esforçando para permanecer dentro do reality apresentado por Adriane Galisteu. Para ela, o comportamento da “Doutora Deolane” é de quem não gostaria de ficar confinada.

Deolane Bezerra fez aniversário em "A Fazenda 14", mas Adriane Galisteu esqueceu (Reprodução/Record TV)

Solange Gomes também pontuou que Deolane Bezerra só reclama e que nunca está feliz, nem durante as festas. A ex-musa do “Domingo Legal”, do SBT, disse que nesta edição de “A Fazenda” falta alguém divertido, que empolgue o público, como ela e Rico Melquíades, que venceu a 13ª temporada do programa.

Outro momento de desabafo aconteceu quando Solange Gomes rasgou o verbo contra Solange Bezerra, mãe de Deolane. Na ocasião, a ex-participante do reality show defendeu Adriane Galisteu, que não parabenizou Deolane por seu aniversário, e acabou sendo alvo da família da advogada.

Adriane Galisteu precisou alertar os famosos por causa do excesso de brigas em “A Fazenda 14” (Reprodução/Record TV)

Para Solange Bezerra, Adriane errou ao não dar os parabéns para sua filha e questionou em qual programa ela estava e em que emissora para não desejar um “feliz aniversário”. A mãe da influencer também perguntou se a apresentadora não acompanha o reality e se não viu os colegas dela dando parabéns. Ela completou agradecendo Ellen Cardoso que fez um bolo para a viúva de MC Kevin.

Solange Gomes defendeu Adriane Galisteu e ficou irritada com os comentários feitos pela xará: “Não acho bacana atacar a Galisteu! E vi depois que veio também da mãe da Deolane. Só porque não deu parabéns? E mesmo a Adriane se explicando, foi chamada de mentirosa. Atitudes como esta só demonstram a falta de preparo para estarem na TV”, disse a famosa, em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, do Em Off.

