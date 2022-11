‘The Umbrella Academy’: 4ª e última temporada está em processo de produção

A terceira temporada de ‘The Umbrella Academy’ contou com um desfecho bem caótico, típico da proposta da série. Embora tenha sido natural pelo histórico da trama, o final aberto deixou um “gostinho de ainda falta” até mesmo para a família Hargreeves. Contudo, os fãs da Academia do Guarda-chuva já podem segurar suas emoções e aguardar o que está por vir.

No último sábado (5), Steve Blackman, criador da série na Netflix, anunciou o andamento da quarta e última temporada de ‘The Umbrella Academy’ em suas redes sociais. Além do anúncio, Blackman entregou o spoiler do título do primeiro episódio, ‘The Unberable Tragedy of Getting What You Want’ (A Tragédia Insuportável de Conseguir o que Você Quer) e creditou Jesse McKeown como co-roteirista.

“E assim começa... Pela última vez”, escreveu Blackman em sua publicação.

Embora não haja mais informações sobre os arcos que vão compor a trama, o elenco principal estará de volta. São eles: Emmy Raver-Lampman, Elliot ‎Page, Justin H. Min, David Castañeda, Tom Hopper, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya e Colm Feore.

Veja mais:

Programada para terminar na 4ª temporada

Conforme comunicado da Netflix no final de agosto deste ano, ‘The Umbrella Academy’ ganhará sua quarta e última temporada. Steve Blackman, criador da série, comemorou a notícia em uma nota.

“Estou tão animado que os fãs incrivelmente leais de The Umbrella Academy poderão experimentar o final apropriado para a jornada dos irmãos Hargreeves que começamos há cinco anos. Mas antes de chegarmos a essa conclusão, temos uma história incrível pela frente para a 4ª temporada, que deixará os fãs ‘presos na cadeira’ até os minutos finais”, contou.

Mesmo com a confirmação recente, a série já teria sido feita para terminar na quarta fase, conforme Blackman comentou em uma entrevista ao TVLine em 2021.

“Acho que [quatro temporadas] é o ideal para a conclusão da série. A Netflix pode querer mais do que isso, mas tenho uma doce ideia de onde acho que a série deve terminar e para onde estamos indo”, disse o showrunner.

Assista ao trailer da terceira temporada: