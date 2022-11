Saiba o motivo da família real estar adicionando um acessório especial às suas roupas este mês

Você já reparou que os membros da família têm usado broches de papoula vermelhos com seus conjuntos nos últimos dias?

Kate Middleton e o príncipe William usaram as flores durante passeio em Scarborough em 3 de novembro, com o príncipe de Gales também adicionando o acessório ao seu smoking no 10º anual Tusk Conservation Awards e seu terno para o festival Film Africa no início da semana.

O rei Charles III, a rainha Camilla e a princesa Anne também usaram os pins quando receberam os atletas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020, bem como dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Pequim 2022 para uma recepção no Palácio de Buckingham.

Todo mês de novembro, os broches vermelhos de papoula se tornam uma peça do guarda-roupa da realeza. A papoula é usada desde 1921 para homenagear os militares que morreram em guerras. A flor vermelha está associada principalmente aos países do Reino Unido e da Commonwealth para o Remembrance Day ( Dia da Lembrança), em 11 de novembro.

Acredita-se que o símbolo da papoula tenha vindo do poema “In Flanders Fields” de John McCrae, um poema sobre a Primeira Guerra Mundial. A estrofe de abertura diz:

“Nos campos de Flandres papoulas floram

Entre filas e filas de cruzes que formam

Nosso lugar derradeiro; alto no céu poente

Voam as cotovias entoando bravamente

O canto que os canhões abaixo silenciavam”.

No Reino Unido, os broches são vendidos pela Royal British Legion para ajudar a arrecadar dinheiro para veteranos.

Este mês, os membros da família real vão participar em vários eventos de homenagem aos militares, culminando no Serviço Nacional de Recordação, também conhecido por Remembrance Sunday. Eles se reunirão para um serviço no memorial de guerra The Cenotaph em Londres.

No ano passado, a rainha Elizabeth não pôde comparecer ao Dia da Lembrança devido a uma torção nas costas. Uma fonte real disse que ela estava “profundamente decepcionada”, pois considera a cerimônia como “um dos compromissos mais significativos do ano”. Seu filho Charles, que se tornou rei Charles após sua morte em 8 de setembro, colocou uma coroa de flores no memorial em nome da rainha.

Também é provável que as contas das redes sociais da família real mudem suas fotos para refletir a natureza sombria da ocasião, como fizeram nos últimos anos em torno do Dia da Lembrança.