Medo de varinha? Eddie Redmayne fala sobre a insegurança que teve, em Animais Fantásticos

Eddie Redmayne gostaria de ter tido pelo menos alguns anos estudando em Hogwarts antes de pegar sua varinha em Animais Fantásticos e Onde Habitam. O ator, que interpreta o magizoologista Newt Scamander na série derivada de Harry Potter, revelou que sofreu um “completo medo do palco” depois que pegou sua varinha pela primeira vez.

“Quando começamos com os primeiros Animais Fantásticos, havia coisas muito estressantes”, explicou ele em um vídeo recente da Vanity Fair. “Tipo, ter uma varinha é como seu sonho de infância, mas de repente você é presenteado com essa coisa e você fica com medo do palco completo. Eu não tinha ideia do que fazer com aquilo”.

Como resultado, Redmayne compartilhou que “a escola de varinhas foi criada” para ensinar o elenco a utilizá-la com estilo. A estrela observou que ele também frequentou a “escola de aparatação” para se certificar de que ele saberia “desaparecer na névoa”, algo que o feitiço de teletransporte exigia.

Com o tempo, as excentricidades do mundo bruxo se tornaram uma segunda natureza para Redmayne. “Mas então, a alegria desses filmes era ver novos atores chegando e sendo apresentados com suas varinhas e vendo a criança interior se revelar neles todos, por mais extraordinário que fosse o ator ou atriz”.

Ele tem um sentimento semelhante de entusiasmo e admiração quando se trata de seu personagem Newt. “Eu amo Newt. Eu o amei como personagem desde o segundo em que li. Ele era excêntrico, único, tinha uma empatia extraordinária e era apaixonado”, ele compartilhou. “A paixão é uma coisa interessante. É uma coisa que não é celebrada com frequência. Muitas vezes não é legal se importar”.

Mas, sustentou Redmayne, não havia ninguém que se importasse mais com o mundo de Animais Fantásticos do que seu elenco e equipe. “Adorei o trio de atores com quem fui escalado: Alison Sudol, Dan Fogler e a maravilhosa Katherine Waterson”, disse ele. “Foi uma coisa incrível trabalhar com esses caras e em uma escala diferente de tudo que eu já tinha visto.”

O ator fala sobre outros filmes de sua carreira, como Os Miráveis e o seu mais novo papel em O Enfermeiro da Noite, já disponível na Netflix. Assista no vídeo acima.