Irmão zomba de atuação de Jade Picon e se explica: ‘teatro deixaria ela mais preparada’

Uma live realizada por Jade Picon na última sexta-feira (7) segue repercutindo nas redes sociais. Após deixar uma crítica, Leo Picon, irmão da influenciadora, precisou explicar o comentário ácido.

Tudo começou quando Jade abriu uma live com os fãs em sua conta no Instagram para comentar as críticas que vêm sofrendo por seu desempenho na novela “Travessia”, com sua personagem Chiara.

“Eu estou aprendendo na frente de milhões de brasileiros”, afirmou a atriz. Ela também disse que também sabia que receberia críticas, mas que considera isso um preço a pagar para realizar seu sonho de atuar. “Seu eu tenho que passar por isso, está tudo bem”, reafirmou.

Ainda na live, Jade Picon contou como lida com as críticas em relação a sua atuação em #Travessia. Ela ainda disse que le todas as críticas para saber "como um zero virar um dez" e que tem que passar por isso para chegar onde quer chegarpic.twitter.com/16qLrnKArx — Fernando Machado (@fernandoluiiz) November 5, 2022

Contudo, nem todo mundo que estava acompanhando a live estava tão compreensível assim com os pontos que Jade expunha. Um seguidor chegou a fazer um comentário que sugeria que falta espontaneidade a ela.

“A pessoa 23h58 de uma sexta-feira, entrar na minha live para me chamar de forçada. Amor, vou ter que te chamar de desocupado, desculpa”, debochou Jade.

Jade Picon rebate críticas de seguidor durante live. "Meu amor, você é um desocupado, vai sextar, vai dormir", afirmou. pic.twitter.com/sQ89d1HJj6 — Acervo Famosos (@midiasdefamosos) November 7, 2022

Contudo, o comentário que viralizou mesmo entre os internautas foi do irmão de Jade, Leo Picon. “Se você tivesse entrado para o teatro quando eu falei para você entrar, você não estaria passando por isso agora”, escreveu ele.

Jade Picon (Foto: Reprodução/Instagram)

Os fãs da atriz não gostaram da crítica à Jade e defenderam-a. Logo, Leo precisou de explicar. “Esse comentário meu na live da Jade que tá saindo nas páginas é porque quando ela tinha 15 anos e eu 20 eu comecei a praticamente implorar pra ela fazer teatro no mesmo lugar que eu fiz. E eu era insistente e ela se negava”, revelou, através de sua conta no Twitter.

“Sempre soube que a Jade seria uma grande atriz/modelo/comunicadora. O teatro deixaria ela mais preparada. Se você olhar pra minha trajetória eu sempre fui um visionário. Um dos maiores da minha geração. Mas é difícil que as pessoas compreendam até hoje, ela mesma não compreende”, afirmou o irmão.

Esse comentário meu na live da Jade que tá saindo nas páginas é pq quando ela tinha 15 anos e eu 20 eu comecei a praticamente implorar pra ela fazer teatro no mesmo lugar que eu fiz. E eu era insistente e ela se negava.



Eu sofro do mal de qualquer grande visionário… — Leo Picon 💚👽 (@LeoPicon) November 5, 2022

Leia também: Jade Picon diz que já passou por quase afogamento na praia