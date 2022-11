Giovanna Ewbank come lanche antes de correr e é flagrada pelo marido

Casal de dieta não dá trégua um para o outro, certo? Com Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso é assim, quebrou o regime, denúncia!

O casal estava planejando uma série de exercícios durante sua estadia em Madri, na Espanha, mas ao chegar no parque escolhido, a atriz resolveu fazer uma boquinha.

Bruno logo mostrou o cardápio que a amada escolheu para o pré-treino: um croissant gigantesco.

“A gente não veio correr? Pergunta pra ela se a gente correu. Olha o tamanho do croissant que ela resolveu comer antes de correr!”, denunciou.

Logo Giovanna se defendeu, dizendo que estava com fome. Mesmo assim, Bruno não perdoou e postou o vídeo em suas redes sociais, através do Instagram Stories.

“Muito legal o Parque do retiro, adoro fazer cooper aqui”, ironizou o marido, se divertindo com o comprometimento com a dieta.

Veja:

Giovanna Ewbank (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

O casal estava na Espanha em função do prêmio Los 40, onde Bruno apresentou as categorias Melhor Colaboração (Categoria Internacional) e Melhor Música (Categoria Espanha).

“Tá sendo muito louco, porque fiz isso muitas vezes no Brasil: ir a prêmios, receber, entregar. Mas fazer isso aqui tá sendo muito diferente. Em outra língua, outro território”, contou ele, em entrevista à Revista Quem.

Bruno Gagliasso é protagonista da série “Santo”, produção da Netflix da Espanha.

Giovanna Ewbank deixa filho de castigo após comprar R$ 1 mil em jogos de celular

Quem tem filhos pequenos, sabe: é inevitável que eles tentem usar o celular dos pais, mas todo cuidado é pouco. Recentemente, Bless, filho dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, gastou um valor alto ao usar o aparelho dos pais.

Sem saber exatamente o quanto estava gastando, o menino realizou diversas compras em aplicativos de jogos ao utilizar o celular. Segundo a mãe, foram mais de R$ 1 mil na brincadeira - veja a história completa aqui.