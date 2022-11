Paola Carosella assinou com a TV Globo e terá um programa aos domingos

Em janeiro de 2021, Paola Carosella avisou que deixaria o trio de jurados do “MasterChef Brasil”, reality show gastronômico que estava desde a estreia na Band. Agora, a famosa chef volta à TV em um novo projeto da Globo, que estreia em janeiro de 2023.

Ao lado de João Diamante, a famosa chef será jurada de “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua”, reality culinário que vai ganhar as tardes de domingo da emissora carioca. Sob o comando de Leandro Hassum, que também está de volta ao canal, o programa quer mostrar que a cozinha é um lugar cheio de afeto e, também, alguns momentos atrapalhados.

Paola Carosella, Leandro Hassum e João Diamante estão em “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua”, novo reality culinário (Divulgação/Globo)

Para Hassum,que assume o papel de apresentador, a familiaridade com a cozinha vem de sua mãe e sua avó, que são suas grandes referências: “Estou muito feliz com o convite. Eu aprendi a cozinhar com minha mãe e com a minha avó, elas sempre foram grandes referências na culinária para mim. Eu adoro estar na cozinha, é um programa que é a minha cara e a cara do povo brasileiro. Trabalhar com João e a Paola é um presente, são dois profissionais que eu admiro demais e respeito muito”, afirmou o humorista.

Na nova atração semanal, três duplas, formada por mães e filhos, vão à cozinha para pilotar o fogão e encarar a brincadeira, e Paola Carosella será responsável por julgar os pratos servidos por elas. Na dinâmica, os filhos terão que correr contra o tempo para preparar aquele prato que é sucesso e reúne todo mundo ao redor da mesa. Já a mãe ficará de olho e na torcida para que tudo saia como ensinou.

A decisão de qual time vence a competição do reality show fica nas mãos do apresentador e dos jurados que avaliam as preparações: “Estou feliz e empolgada para este projeto! E feliz de voltar à TV e ainda mais na Globo. Adorei a ideia do programa, que reúne entretenimento, leveza e mães e filhos na cozinha. Vou dar sempre o melhor de mim”, contou a ex-jurada do “MasterChef Brasil”.

