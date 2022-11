“O Rei do Gado”: Patrícia Pillar relembra preparação para viver Luana Berdinazzi

A novela “O Rei do Gado”, de Benedito Ruy Barbosa, volta à grade da Globo a partir de segunda-feira (07), quando começa a substituir “A Favorita” no “Vale a Pena Ver de Novo”, e Patrícia Pillar fará sua dobradinha no horário, afinal ela vive Luana Berdinazzi, protagonista do folhetim de 1996, e também está na produção de João Emanuel Carneiro.

Vivendo uma boia-fria, a atriz encarou um grande laboratório antes de fazer as cenas da novela da Globo: “Morei em uma casa bem simples durante 15 dias quando pude conviver com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Acordava às 4 horas da manhã para trabalhar, aprendi a cortar cana, era um cotidiano de muito trabalho, em condições precárias”, lembrou a famosa, que tinha 32 anos, quando a novela foi ao ar.

Luana (Patricia Pillar) em cena marcante de "O Rei do Gado" (Divulgação/Globo)

Para ela, a curta experiência ajudou a entender o modo de vida daquelas pessoas para mostrar a realidade da melhor maneira possível: “Quando a gente se aproxima da vida das pessoas, aprende a amá-las e respeitá-las. Isso foi fundamental para compor a Luana”, ressaltou ela, que vai contracenar com Antonio Fagundes, que vive o pecuarista Bruno Mezenga.

Na novela de Benedito Ruy Barbosa, Bruno e Luana são de famílias rivais, mas acabam se apaixonando e lutando para viver essa paixão, mas a briga familiar, que começou muito antes deles nascerem, acaba deixando tudo mais difícil para o “Rei do Gado” e a boia-fria.

Na novela "O Rei do Gado", Antonio Fagundes e Patrícia Pillar interpretam Bruno Mezenga e Luana (Divulgação/Globo)

Patrícia Pillar também refletiu sobre a importância da novela e da personagem, que tinha de lidar com constantes humilhações: “Apesar de termos tido alguns avanços, estamos vivendo em uma realidade em que a fome e a miséria voltaram com força total. E isso sempre atinge em cheio as mulheres, sobretudo as mais pobres e que sustentam sozinhas famílias inteiras”, disse ela, em uma entrevista à Folha de São Paulo.

Segundo ela, “O Rei do Gado” não falou apenas sobre o amor desses dois personagens, mas também abordou outros assuntos importantes para toda a sociedade, como a reforma agrária: “O Benedito é um homem que ama o campo e o brasileiro ‘comum’, então acredito que por isso o público se identifique tanto com seus personagens”, finalizou a atriz.

