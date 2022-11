Lady Di: confira 7 declarações que a princesa fez através de suas roupas

Usando um vestido justo e ombro a ombro que gritava “estou seguindo em frente” depois do até então príncipe Charles falar sobre o adultério, a princesa Diana inventou o “vestido da vingança” há quase 30 anos. Desde então, muitas estrelas se inspiraram em Lady Di para saírem “por cima” após términos de relacionamentos.

Lembra da saia e top cropped de Mariah Carey no VMA da MTV de 1997 após sua separação do marido executivo de música Tommy Mottola? Ou Jennifer Aniston parecendo chique sem esforço no tapete vermelho com um Chanel vintage logo depois que Brad Pitt a deixou em 2005?

A maioria das celebridades conhece o poder de enviar uma mensagem sutil por meio de suas roupas. Mas Diana foi melhor nisso do que a maioria e sempre soube exatamente como se expressar usando seu guarda-roupa.

Na verdade, a princesa do povo era especialista em passar recados a partir de suas roupas. É o que revela o livro de Eloise Moran “The Lady Di Look Book - What Diana was trying to tell us through her clothes”.

Confira algumas mensagens passadas pela princesa

Vingança

UM dos looks mais icônicos de Diana foi o sexy vestido que ela usou para jantar no Kensington Gardens no verão de 1994. O vestido ficou conhecido como seu Vestido da Vingança porque ela o usou na mesma noite em que o príncipe Charles admitiu o adultério em uma entrevista na TV.

Em seu livro, Moran, que tem uma conta popular no Instagram chamada Lady Di Revenge Looks, observa: “A mensagem era clara: ela estava no controle de suas próprias decisões e estava pronta para surpreender mais do que algumas pessoas naquela noite. Seu casamento estava morto, ela estava seguindo em frente.”

Ovelha negra

Diana não esperou até depois de seu divórcio para enviar mensagens através de suas roupas – ela estava fazendo isso nos anos oitenta. Talvez dando uma indicação precoce de que se sentia uma estranha, a princesa usava um suéter de ovelha negra da marca britânica Warm & Wonderful para uma partida de pólo em 1981.

Moran chama sua escolha de “uma escolha irônica e não tão sutil para a jovem de 19 anos que foi empurrada com força total para os códigos estritos da vida real”. Ela acrescenta que Diana representando uma ovelha negra entre um rebanho branco era “cômica em seu design e subliminar em suas mensagens”.

Eu também ando de metrô

O público admirava Diana por sua capacidade de manter os pés no chão, apesar de se tornar uma das mulheres mais famosas do mundo.

E parece que ela se agarrou a momentos de normalidade para permanecer fiel a si mesma. Na maratona de Londres em 1988, Diana usava um moletom com o logotipo do metrô da cidade.

De acordo com o guarda-costas de Diana, Ken Wharfe, a princesa adorava viajar de metrô, às vezes com seus meninos, e ficava emocionada sempre que passava despercebida. Wharfe disse que ela usava um lenço na cabeça como disfarce e via esses momentos como “grandes vitórias”.

No clube dos meninos

O Palácio era operado por “homens de cinza” que tentavam controlar Diana, diz Moran. Por isso, Diana usou um conjunto de Jasper Conran com uma gravata borboleta em 1985, para mostrar que também podia usar gravada.

Transgressora

Depois da entrevista de Diana no Panorama em 1995, o estilista Jacques Azagury recebeu uma ligação da princesa, que lhe disse que precisava de um “vestido muito bom e sexy” na cor preta. A realeza não deve usar preto em eventos.

Ele acrescentou: “Foi a maneira dela de dizer: ‘eu posso fazer o que eu quiser’”.

Sujando as mãos

Em uma viagem à Bósnia em 1997, Diana vestiu essa roupa simples – uma camisa rosa Ralph Lauren por dentro de uma calça jeans preta. Sua mensagem, diz Moran, era que ela estava lá para sujar as mãos.

A vestimenta de Diana para suas viagens de trabalho era perfeita para missões humanitárias.

Honrando seu homem

Em 1996, Diana vestiu uma roupa tradicional asiática – um salwar kameez de pérolas e ouro do designer paquistanês Rizwan Beyg – para uma festa no hotel Dorchester, em Londres.