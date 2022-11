Esta personagem de “Todas as Flores” vai descobrir que sofre de Borderline

“Todas as Flores”, a segunda novela inédita disponível no Globoplay, não vai abordar apenas os dilemas da família de Zoé (Regina Casé), mas também outra personagem terá um grande destaque ao longo dos capítulos da trama de João Emanuel Carneiro.

No folhetim do streaming da Globo, Joy (Yara Charry), filha de Luis Felipe (Tatu Gabus Mendes), vai sofrer com o Borderline, transtorno de personalidade, que é uma doença mental considerada grave. Em “Todas as Flores”, a personagem tem frequentes mudanças de humor e relações interpessoais instáveis e será diagnosticada com a crise.

Em "Todas as Flores", Yara Charry (Joy) e Cassio Gabus Mendes (Luis Felipe) fazem parte da mesma família (Estevam Avellar/Globo)

Além do transtorno, a personagem será usada para colocar um plano de Diego (Nicolas Prattes), que esquematiza afundar Luís Felipe. Caso você ainda não tenha visto a novela Original Globoplay, a jovem cairá em um jogo de sedução aplicado por ele.

Tudo começa, após Diego cumprir uma pena injusta por um crime que nunca cometeu e, logo nos primeiros capítulos, é preciso perceber que o erro foi acreditar que receberia R$ 100 mil se fingisse ser o culpado pelo crime.

Em "Todas as Flores", novela Original Globoplay, Luis Felipe (Cassio Gabus Mendes) coloca sua filha em risco (Estevam Avellar/Globo)

Ao lado de Samsa (Ângelo Antônio), Diego buscará os responsáveis por afundar sua vida e incluirá Joy em uma sinuca de bico, afinal ela realmente vai se apaixonar por ele, e vice-versa.

Escrita por João Emanuel Carneiro, “Todas as Flores conta com Sophie Charlotte, Regina Casé, Jackson Antunes, Letícia Colin, Humberto Carrão, Mariana Nunes, Fabio Assunção, Caio Castro, Thalita Carauta, Nicolas Prattes, Ana Beatriz Nogueira, Cassio Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Douglas Silva, Mary Sheila, Naruna Costa, Mumuzinho, Moira Braga, Camila Alves, Cleber Tolini, Amanda Mittz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Yara Charry, André Loddi, Xande de Pilares, Chico Diaz, Heloisa Honein, Jhona Burjack, Luis Navarro, Micheli Machado, Kelzy Ecard, Duda Batsow, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Valentina Bandeira, Leonardo Lima Carvalho, Rodrigo Vidal, Samantha Jones, Luiz Fortes, entre outros famosos.

