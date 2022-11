The Crown: Elizabeth Debicki quebra o silêncio sobre as cenas de morte de Diana

Elizabeth Debicki garante que a morte da princesa Diana foi filmada para a série The Crown com muito cuidado. A atriz de 32 anos assume o papel de Lady Di, que terá as cenas de sua morte mostradas na sexta temporada da série.

A atriz recentemente filmou algumas cenas controversas para a série de sucesso da Netflix que mostra a última noite da princesa Diana, quando ela morreu em um acidente de carro em um túnel de Paris em 1997, aos 36 anos.

Ela foi vista com um terno cinza e top preto, a mesma roupa usada pela falecida princesa de Gales naquela noite de 31 de agosto. A gigante do streaming insistiu que o momento exato do acidente de Diana não seria mostrado na série.

A atriz também enfatizou que o escritor Peter Morgan, o escritor de The Crown, e o elenco lidaram com todas as cenas em torno da morte de Diana com sensibilidade. “Peter e a equipe fazem o possível para lidar com tudo com a mesma sensibilidade, verdade e complexidade que os atores fazem. A quantidade de investigação, atenção, conversa e diálogo que acontece, da perspectiva do espectador, é enorme”, disse Debicki.

A temporada final será a mais controversa

Na sexta e última temporada de The Crown o mundo, mas principalmente os protagonistas da série, reviverão um dos momentos mais dolorosos: o funeral de Lady Di, que continua sendo um dos precedentes mais importantes para a mudança de atitudes da família real britânica.

A temporada final da série da Netflix “teria destruído a rainha Elizabeth II” por causa de quão “perversas” são as tramas dramatizadas, revelou um de seus amigos íntimos. Entre as cenas mais polêmicas estão o último dia de vida da princesa Diana, seu funeral e o incêndio que varreu o Castelo de Windsor em 1992.