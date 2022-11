Tecnologia não agrada o público da TV Globo e essas novelas podem provar

Em "Travessia", Guerra (Humberto Martins) coloca os óculos e entra e se enxerga no ambiente virtual e Talita (Dandara Mariana) o orienta (Estevam Avellar/Globo)

A tecnologia é um dos pilares de “Travessia”, novela de Gloria Perez, que anda derrapando na audiência e no gosto dos telespectadores da Globo. Mas, antes da trama que traz Lucy Alves e Chay Suede nos papéis principais, outras produções que abordaram o tema também desagradaram os fãs dos folhetins da emissora carioca. Confira abaixo a lista de produções que não deram certo!

Tempos Modernos

Grazi Massafera esteve no elenco de "Tempos Modernos" (Divulgação/Globo)

Em 2010, a novela colocou o personagem de Antonio Fagundes conversando com robôs, algo que poderia chamar a atenção de todos, inclusive do público mais jovem, mas não foi isso que aconteceu.

Escrita por Bosco Brasil, a produção apostou na relação entre o homem e a máquina e acabou deixando Leal Cordeiro, personagem do veterano das novelas, muito perdido. Na trama, ele convivia com Frank, um simpático robô.

Morde e Assopra

Sem respiro, no ano seguinte, 2011, a Globo colocou no ar mais uma novela com tema futurista, mas ela acabou virando um dos fracassos de audiência da Globo e de Walcyr Carrasco, autor da produção, que até começou bem, mas desandou ao longo da história.

Mateus Solano e Flávia Alessandra em "Morde e Assopra" (Divulgação/Globo)

Confusa para muitos telespectadores, a novela uniu tecnologia, robôs, fósseis de dinossauros e o mundo rural. Na trama, Mateus Solano interpretou Ícaro, um homem que sonhava em construir um robô com todas as características de Naomi (Flávia Alessandra), seu verdadeiro amor, que acabou morrendo em um trágico acidente de barco.

LEIA TAMBÉM: Um ano sem Marília Mendonça: Fãs relembram canções e falam do luto em homenagens

Sem muita escolha, Walcyr precisou adaptar a novela e acabou mudando bastante a história, que contava ainda com Adriana Esteves, Marcos Pasquim e Vanessa Giácomo. No fim da trama, ele conseguiu reconquistar o público e obteve grandes índices de audiência.

Geração Brasil

Murilo Benício fez parte do elenco de "Geração Brasil" (Divulgação/Globo)

Em 2014, a trama de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira poderia ter agarrado os fãs de “Cheias de Charme”, que foi um dos maiores sucessos da TV Globo, mas fracassou ao apostar na tecnologia e em uma linguagem moderna.

Na trama, Jonas Marra (Murilo Benício) era uma espécie de Steve Jobs da dramaturgia, que criou um império no Vale do Silício, mas precisou se aposentar e voltar ao Brasil com a esposa, Pamela Parker (Claudia Abreu), e a filha Megan (Isabelle Drummond).

LEIA TAMBÉM: Personagem de Letícia Colin em “Todas as Flores” vai mostrar o seu pior lado