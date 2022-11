“Hoje me permito chorar”, revelou dona Ruth, mãe de Marília Mendonça

Um ano após a morte de Marília Mendonça, Dona Ruth, mãe da cantora sertaneja, conversou com a jornalista Maria Beltrão, apresentadora do “É de Casa”, e falou sobre fé, saudade e, é claro, agradeceu o carinho dos fãs da famosa, que morreu em um acidente de avião, no dia 5 de novembro de 2021.

Segundo ela, a dor e falta de Marília nunca passam: “A dor não passa, a gente se acostuma com a dor, mas ela não passa. Tem dias que é pior, tem dia que está bem, tem dia que não está tão bem, mas passar, não passa. Hoje me permito chorar mais”, afirmou ela, que garantiu que a fé e o neto são os seus maiores pilares.

Para dona Ruth, Marília Mendonça foi uma mulher marcante, que mostrou aos brasileiros que é preciso viver cada momento da vida: “Uma das maiores lições que ela deixou foi que é preciso viver a vida intensamente, a cada minuto. É preciso viver sempre”.

Dona Ruth dizendo que a Marília não chegou a ver o fogão de Lenha pronto e que ela adorava comida do fogão a lenha 🤧 #ÉDeCasa pic.twitter.com/EBYr2xey3r — Luiz (@Bagolinu) November 5, 2022

Já sobre o neto Léo, filho de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff, a mãe da rainha da sofrência afirmou que ele ainda chama pela mãe e que ela já foi chamada de mãe pelo pequeno, que tinha um ano quando Marília sofreu o acidente: “Ele já tentou me chamar de mãe, mas eu brinquei com ele e disse: ‘Tá ficando doido? Eu sou vovó’ e ele dá risada”, disse ela, durante a entrevista no “É de Casa”.

Atualmente, Ruth e Murilo dividem a guarda de Léo, que mora na casa da avó, mas sempre está em contato com o pai: “Ele é um pai maravilhoso, que está sempre presente. Hoje a família dele se tornou a minha e do Léo também. O Léo está cercado de muito amor e carinho”.

LEIA TAMBÉM: Celso Portiolli fora da TV: Apresentador do SBT está internado em São Paulo

Ainda sobre o neto, dona Ruth contou que um dos momentos mais emocionantes é quando o neto olha as fotos de Marília Mendonça. Na conversa com Maria Beltrão, a mãe da cantora sertaneja alegou que este é uma das situações mais tocantes.

Não tô chorando com essa entrevista de Dona Ruth falando da Marília ñ né?? 💔💔 #EDeCasa — Júlia Oliveira (@ofcjuhh) November 5, 2022

“Eu estava deitada com o neném aqui no sofá no fim de semana e ele ficou olhando as fotos. Eu sinto a tristeza na alma dele, no olhinho, de não saber cadê ela, o que está acontecendo. Por que ela está aqui, em todos os lugares que ele olha, mas não está presente”.

Já aos fãs, dona Ruth agradeceu o carinho deles por sua filha: “Queria agradecer a força de todo o rebanho. Eles são maravilhosos, eles são a família da Marília espalhada por todos os cantos”.

LEIA TAMBÉM: Um ano sem Marília Mendonça: Fãs relembram canções e falam do luto em homenagens