Celso Portiolli fora da TV: Apresentador do SBT está internado em São Paulo

Celso Portiolli, apresentador do “Domingo Legal” e um dos mais queridos do SBT, ficará afastado da TV e do Teleton. Nesta sexta-feira (04), o famoso foi internado, após uma sessão de imunoterapia.

Aos 55 anos, Celso usou o seu perfil oficial no Instagram para avisar aos seus seguidores sobre o tratamento: “É do conhecimento de muitas pessoas que eu estou em tratamento. Imunoterapia. Estou na terceira fase, onde a BCG é colocada na bexiga para melhorar a imunidade, o papel da BCG é inflamar a bexiga”, avisou o comunicador.

No vídeo, ele contou ainda como foi o tratamento para cuidar da saúde: “Nessa última semana de tratamento, a minha bexiga respondeu até demais ao tratamento. Aí, eu precisei me internar para cuidar dos efeitos, porque inflamou muito. Então vou ter que ficar no hospital para amenizar e tratar os sintomas agora”.

O apresentador também falou que não poderá participar do 25º Teleton, que é exibido pelo canal de Silvio Santos e começou nesta sexta-feira: “Infelizmente, eu não vou poder participar do Teleton. Pela primeira vez, eu não estarei presencialmente no palco do Teleton, isso me dói demais no meu coração. Mas pode ter certeza que estarei aqui torcendo muito. Colaborem. Bora doar!”.

Em dezembro de 2021, o apresentador do SBT revelou que tinha descoberto um câncer na bexiga e que iria começar o tratamento com imunoterapia: “Tive um câncer de bexiga que foi encontrado na fase mais precoce possível num exame de rotina. Foi feito um procedimento endoscópico para remoção desse pólipo e eu vou ter que fazer um tratamento intravesical, que é dentro da bexiga”.

Na época, Celso Portiolli afirmou que estava otimista com o tratamento: “Estou com muita fé porque a chance de cura é próxima de 100%. Isso me deixou bastante aliviado, otimista e com muita fé de que vai dar tudo certo”.

