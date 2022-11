“Travessia”: Encontro de Brisa e Helô será marcado por mentiras esfarrapadas

Brisa (Lucy Alves) não terá muito tempo de paz ao voltar para o Rio de Janeiro. Ao desembarcar na capital fluminense, a protagonista de “Travessia” vai encarar um longo questionário feito pela delegada Helô (Giovanna Antonelli).

No capítulo exibido nesta sexta-feira (04), a ex-noiva de Ari (Chay Suede) será informada que a delegada da novela das nove se colocou à disposição para ajudar a maranhense: “Você deu trabalho, Brisa. Mas está aqui e vamos tratar de arrumar sua vida! Só precisa contar essa história direitinho”, dirá a personagem.

"Travessia": Brisa (Lucy Alves) mente ao contar como conheceu Oto (Romulo Estrela) (Reprodução/Globo)

Brisa fica desesperada e começa a falar sem parar, mas a delegada da novela de Gloria Perez tenta acalmar as coisas e dá um recado: “Calma, calma! Vamos organizar senão não se chega a lugar nenhum! Quem pergunta aqui sou eu, certo? Conta, Brisa... do começo e sem esconder nada... você está entre amigos!”, dirá Helô.

Depois disso, a personagem de Lucy Alves em “Travessia” começa a falar sobre o filho e sobre o ex-noivo: “Eu cheguei lá e o Ari levou meu filho e a mãe dele não quer me dar o telefone, diz que ele vai se casar de novo, tá se escondendo de mim”, explica a moça.

Reencontro entre Brisa (Lucy Alves), Creusa (Luci Pereira) e Dante (Marcos Caruso) acontece em "Travessia" (Fábio Rocha/Globo)

Percebendo que Brisa cortou boa parte da história, Helô enfatiza que quer saber de tudo desde que ela foi presa: “Não, não! Eu falei: do começo. Quem é o rapaz que foi preso com você? Só posso te ajudar se você me ajudar. Se você confiar em mim! Me diga tudo, não me esconda nada! Quem é esse rapaz que estava com você?”, perguntará Helô.

Neste momento, a protagonista avisa que não conhecia Oto (Romulo Estrela), mas que pegou carona com ele. Helô não cai na história da moça e diz que ela está mentido: “Não conhecia quando pegou a carona, agora conhece! Até de avião já andou com ele”.

