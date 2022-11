“Travessia”: Desconfiada de Ari, Chiara terá um surto em momento oportuno

Temendo o fim do namoro com Ari (Chay Suede), Chiara (Jade Picon) vai surtar nos próximos capítulos de "Travessia" (Fábio Rocha/Globo)

A volta de Brisa (Lucy Alves) na vida de Ari (Chay Suede) não será nada bem vista por Chiara (Jade Picon), que está namorando o rapaz e pretende levá-lo ao altar em “Travessia”. Por isso, nos próximos capítulos da novela, a filha adotiva de Guerra (Humberto Martins) vai planejar algo.

Desconfiada de que está sendo traída pelo namorado, Chiara começa a dar um gelo nele e o relacionamento começa a esfriar, já que o casal de protagonistas da trama de Gloria Perez já se reencontrou e o pai de Tonho (Vicente Alvite) prometeu terminar tudo com patricinha para reconstruir sua família no Maranhão.

Em "Travessia", Brisa (Lucy Alves) vai sequestrar o próprio filho, após encontrar Ari (Chay Suede) (João Miguel Júnior/Globo)

Além disso, sem que Chiara imagine quem seria a nova mulher na vida de Ari, o arquiteto já terá conversado com Brisa e, inclusive, tido uma noite romântica com a protagonista de “Travessia”, que também está chamando a atenção de Oto (Romulo Estrela).

No entanto, quando Ari tenta conversar com a filha de Guerra a respeito do retorno de Brisa e o fim do relacionamento, ela acaba surtando um pouquinho e não aceita conversar com o arquiteto no instante em que ele aparece no apartamento da família, onde também mora o filho dele com Brisa.

Chiara ( Jade Picon ) e Guerra ( Humberto Martins ) (Foto: Globo/João Miguel Júnior)

Sem cumprir com aquilo que prometeu, Ari decepciona Brisa mais uma vez e a personagem de “Travessia” decide por um fim no romance com o filho de Núbia (Drica Moraes). Ela também revela que vai levar o filho do casal para viver no Maranhão, esquecendo que foi acusada de sequestro de crianças por causa de uma montagem.

Escrita por Gloria Perez, a novela “Travessia” conta com Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Marcos Caruso, Raul Gazolla, Luci Pereira, Aílton Graça, Duda Santos, Indira Nascimento, Grazi Massafera, Cassia Kis, Dandara Mariana, Bel Kutner, Ana Lúcia Torre, Flávia Reis, Nando Cunha, Noemia Costa, Alexandre Nero, Giovanna Antonelli, entre outros famosos. A direção é de Mauro Mendonça Filho.

