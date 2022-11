Prepare a coreografia porque Lindsay Lohan lançou novo cover de “Jingle Bell Rock”

Lindsay Lohan gravou uma nova versão da música que ela re-popularizou com Amanda Seyfried, Lacey Chabert e Rachel McAdams em Meninas Malvadas, agora para o filme da Neflix Uma quedinha de Natal.

A atriz lançou a nova versão à meia-noite dessa sexta-feira como parte da trilha sonora de sua nova comédia romântica da Netflix, que estreará na próxima semana no serviço de streaming. Ouça abaixo a nova versão:

Lohan ajudou a trazer o clássico de Natal de 1957 de Bobby Helms para um público mais jovem na comédia adolescente de 2004 durante uma cena que viu Cady Heron executar o sucesso (com movimentos de dança sugestivos) em um show de talentos da escola ao lado das abelhas rainhas Regina George (Rachel McAdams) , Gretchen Wieners (Lacey Chabert) e Karen Smith (Amanda Seyfried).

Ao longo da apresentação, Poehler, que interpretou a mãe de Regina George, imitou os movimentos de dança da platéia enquanto gravava o ato. E a dança já viralizou na época e olha que nem existia TikTok, senão, com certeza teria entrado nas trends de dancinhas da rede social. Relembre:

A última versão de Lindsay de “Jingle Bell Rock” apareceu recentemente no trailer de Uma Quedinha de Natal, com a prévia provocando um conto de uma herdeira mimada de hotel (Lohan) que, depois de sofrer amnésia após um acidente de esqui, tenta se recuperar sob os cuidados de um proprietário do lodge (Glee’s Chord Overstreet) e sua filha. Assista ao traliler:

Uma Quedinha de Natal marca o primeiro de um trio de títulos no contrato de vários filmes da atriz de 36 anos com a Netflix, que também inclui a comédia romântica Irish Wish, que se passa na Europa.

O filme chega à Netflix em 10 de novembro, mas a nostalgia dos anos 2000 já chegou desde o lançamento do filme. E aí, já preparou a coreografia?