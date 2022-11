Personagem de Letícia Colin em “Todas as Flores” vai mostrar o seu pior lado

Na novela “Todas as Flores”, Letícia Colin interpreta a vilã Vanessa, que segundo a famosa é uma pessoa que “se sente acima de todos” e fará de tudo para conquistar aquilo que deseja.

Filha de Zoé (Regina Casé), a personagem não para de fazer maldade nem quando descobre que está doente. Para a atriz, ela gosta de se fazer de vítima e sempre vai arrumar alguma mentira para ganhar vantagem sobre os demais personagens da novela, que está disponível no Globoplay.

Em "Todas as Flores", Maíra (Sophie Charlotte) e Maíra (Leticia Colin) são filhas de Zoé (Regina Casé) (Estevam Avellar/Globo)

“A Vanessa não foi amada totalmente pela mãe, que é uma grande vilã e que usou a filha desde pequena . Ela cresceu sem o afeto e apenas sendo formada para ser uma alpinista social, para dar o golpe da barriga e se relacionar com quem tem dinheiro. Ela ficou sem essência e foi para o lado da aparência”, explicou a atriz.

Vale destacar que ela namora Rafael (Humberto Carrão), que é herdeiro de uma importante empresa da novela de João Emanuel Carneiro, mas também vive um relacionamento com Pablo (Caio Castro), que no meio deste enrosco é convencido a namorar Maíra (Sophie Charlotte), irmã de Vanessa, que é deficiente visual e foi criada pelo pai, Rivaldo (Chico Diaz), em Goiás, enquanto a vilã viveu com a mãe no Rio de Janeiro.

Em "Todas as Flores", Rafael (Humberto Carrão) não imagina que é traído por Vanessa (Leticia Colin) (João Cotta/Globo)

Letícia garante que essa relação será por puro interesse: “Ela é muito malvada, preconceituosa, se sente acima de todos, tem vários pontos em comum com todo esse levante da extrema direita no mundo. A Vanessa deseja o mal das pessoas”.

Outro ponto importante que demonstra o quanto Vanessa e Zoé são interesseiras é o fato de que Maíra só conheceu a mãe e a irmã por causa do diagnóstico de leucemia da personagem de Letícia Collin. Logo no começo de “Todas as Flores”, Zoé vai atrás da filha caçula para convencê-la de doar medula para a irmã.

