‘Pânico 6’: Terror antecipa 3 semanas de estreia nos cinemas; entenda

Inicialmente programado para ser lançado no dia 31 de março de 2023, ‘Pânico 6′ ganhou uma nota data de estreia. Para a felicidade dos fãs do terror slasher, o filme chegará aos cinemas com três semanas de antecedência, no dia 10 de março de 2023. O anúncio foi realizado pelo estúdio Paramount Pictures nesta sexta-feira (4).

I’ve updated my plans for you. 🔪 The new #ScreamMovie is now coming to theatres March 10, 2023. — Paramount Pictures (@ParamountPics) November 4, 2022

Agora com sua estreia antecipada, o longa já não concorrerá mais com ‘Super Mario Bros’, filme a ser lançado na mesma data inicial de ‘Pânico 6′.

Devido à saída de Nave Campbell da trama – e mortes eventuais de personagens antigos – Courtney Cox, intérprete da icônica jornalista Gale Weathers, será a única atriz do elenco da década de 90 presente.

Veja mais:

Sequência de ‘Pânico 6′ promete ser mais ‘mortificante’ em relação a anteriores

De fato, ‘Pânico 5′ surpreendeu o público com a nova produção lançada no começo deste ano, sendo continuação da franquia nascida na década de 90. Um destaque positivo, além da narrativa, foi a inserção de novos personagens, em contraste com os antigos.

A sequência apresentará diversas novidades – tanto de elenco quanto de narrativa. Com as cenas de ‘Pânico 6′ tendo o cenário em Nova York – longe de Woodboro pela primeira vez – as coisas serão ainda mais diferentes do que as sequências anteriores.

Em entrevista ao Collider, Melissa Barrera afirmou que o filme será ainda mais aterrorizante que os outros por se passar em Nova York. A atriz que interpreta uma das personagens principais na trama, Sam, explicou o motivo.

Segundo Barrera, a falta de empatia e preocupação dos habitantes da cidade será um fator determinante para as cenas de angústia. O arco será consequência do comportamento da população de Nova York na trama.

“É, umas 20 vezes mais mortificante. É horrível. Porque você também vê que, em uma cidade como Nova York, todo mundo está fazendo suas próprias coisas quando alguém grita por ajuda, e ninguém vai a seu auxílio. Ninguém vem ajudar, sabe, tipo, todo mundo pensa, ‘Eu não vou me meter nisso’”, afirmou a atriz.