Meghan Markle convidou Kate Middleton para participar de seu podcast ‘Archetypes’

Meghan Markle recebeu diversas celebridades em seu podcast, já aclamado pela crítica, Archetypes, mas aparentemente há uma pessoa ainda em sua lista de desejos: Kate Middleton. De acordo com um novo relatório do The Express, a duquesa de Sussex perguntou à princesa Kate se ela gostaria de aparecer no podcast durante sua recente viagem ao Reino Unido.

Aqui estão os detalhes: o especialista real Neil Sean teria falado com uma fonte que disse que enquanto Meghan estava no Frogmore Cottage, ela “pediu à princesa de Gales” para aparecer em um próximo episódio de Archetypes. Aparentemente, Meghan até ofereceu que Kate tivesse “o episódio inteiro para ela”.

Sean acrescentou que “aos olhos de Meghan, isso é porque ela se baseou na ideia de duas duquesas (como eram naquela época) e, claro, falando sobre como é difícil administrar uma família, vida profissional [e] trabalho”.

Na época, segundo o especialista real, Meghan sentiu que ela e Kate estavam progredindo em seu relacionamento no momento em que convidou Kate, explicou Sean, e embora ela e a equipe do Spotify ainda não tenham recebido retorno, há especulações de que “talvez Catherine possa até se encaixar, quando ela retornar aos Estados Unidos no final deste mês para Earthshot”.

A ideia de Meghan e Kate fazendo um episódio de podcast juntas parece incrível, mas meio boa demais para ser verdade - especialmente porque a realeza está em uma espiral completa sobre as memórias do príncipe Harry, Spare, que será lançada em 10 de janeiro.

Além disso, o The Sun informou recentemente que William mal falou com Harry desde que as notícias de Spare foram divulgadas. Mas a realidade é que, só porque William e Harry não estão se falando, não significa que Meghan e Kate não possam se dar bem, certo?

Será que a princesa de Gales dará as caras no podcast? Os fanáticos pela realeza esperam que sim!