Estreias desse final de semana para assistir na Netflix, HBO Max e Prime Video

Com tantos serviços de streaming à nossa disposição hoje em dia, pode parecer quase impossível escolher algo para assistir. Às vezes, nos encontramos rolando e rolando por tanto tempo que acabamos desligando a TV e indo para a cama.

Mesmo quando sites como a Netflix nos oferecem seus títulos mais assistidos, ainda é difícil escolher entre tantas séries e filmes em alta (sem mencionar o fato de que só porque é tendência, nem sempre significa que é bom). Felizmente, decidimos tornar esse processo um pouco mais fácil reunindo algumas das melhores estreias das plataformas nesta semana.

De Enola Holmes 2, na Netflix, à segunda temporada de The White Lotus, na HBOMax, aqui está o que assistir neste fim de semana:

Enola Holmes 2 (Netflix)

Enola Holmes (Millie Bobby Brown) assume seu primeiro caso oficial como detetive. Seu irmão Sherlock é interpretado, mais uma vez, por Henry Cavill, e a ajudará a solucionar mais um mistério, e sua mãe pela elogiada, Helen Bonham Carter também segue no filme.

The White Lotus, temporada 2 (HBO Max)

Um lugar para conhecer antes de morrer. Vivencie tudo o que The White Lotus Sicília tem para oferecer com a estreia da segunda temporada. Quem está de volta nos novos episódios é a atriz Jennifer Coolidge, um dos maiores destaques da temporada 1.

Blockbuster, temporada 1 (Netflix)

Do criador de séries como ‘Superstore’ e ‘Brooklyn Nine-Nine’ vem esta divertida série sobre a luta pela sobrevivência da última loja Blockbuster em um mundo 5G. O gerente Timmy Yoon (Randall Park) deve manter o negócio funcionando e seus funcionários felizes.

My Policeman (Amazon Prime Video)

Baseado no livro homônimo de Bethan Roberts, “My Policeman” conta a história do policial Tom Burgess (Harry Styles) e Marion (Emma Corrin), que se encontram na costa de Brighton durante os anos 1950 e se envolvem em uma intensa paixão.

No entanto, tudo muda quando Patrick Hazelwood (David Dawson) entra em suas vidas e se encanta por Tom. Apesar de ilegal à época, os dois se apaixonam e vivem um amor paralelo. Essa relação com Burgess abre uma nova dinâmica no seu relacionamento com Marion, mas o ciúme acaba com o acordo.

Anos depois, Patrick reaparece e balança as estruturas de Tom e Marion, agora oficialmente casados.