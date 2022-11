“Encontro”: Amigo de Marília Mendonça comete gafe ao fazer pedido aos fãs da cantora

No “Encontro”, Henrique Casttro pede para fãs postarem fotos de Marília Mendonça "bonitona" (Reprodução/Globo)

Patrícia Poeta e Manoel Soares prestaram uma homenagem à Marília Mendonça, que morreu no dia 5 de novembro de 2021 em um acidente aéreo, mas foi Henrique Casttro, amigo da cantora sertaneja, que chamou a atenção ao comentar sobre a rainha da sofrência no palco do “Encontro”.

Ao falar sobre a famosa, que morreu aos 26 anos, o artista acabou cometendo uma gafe e deixou os fãs assustados: “As pessoas tinham um certo respeito por ser a Marília Mendonça e eu acordava de manhã e ela estava treinando. Aquele momento bonitona e gostosona”, começou ele.

Em seguida, o músico fez um pedido aos fãs da sertaneja e acabou ganhando muitos haters: “Inclusive gente, se vocês forem postar foto da Marília, posta só aquela que ela está bonitona, por que ela estava amando essa fase. Não posta as fotos que ela não estava postando”.

a gente chega a 1 ano sem a rainha Marília Mendonça e o sertanejo abaixo fala no #Encontro pra não postarem fotos dela de quando ela não tava “gostosona” - ou seja, magra. não é possível… pic.twitter.com/loGw6g6hrJ — Nicolas Muniz 🇧🇷 (@nicolasmuniztv) November 4, 2022

Depois disso, Patrícia Poeta tentou reverter a situação, mas os telespectadores já tinham criado um certo ranço do convidado desta sexta-feira (04). Um fã do programa da Globo: “O convidado pedindo pra só postar foto da Marília quando ela tava gostosona e o Manoel soltando uma gostosa gargalhada, que coisa né?”.

Um segundo perfil chamou pontuou que a fala de Henrique foi preconceituosa: “Quem é esse gordofobico com dente de Mentex?”, escreveu a fã no Twitter.

Essa homenagem no #Encontro

1 ano de saudade da Rainha 👑❤️ — Mars (@_eamars) November 4, 2022

Já um terceiro anónimo disse que o programa estava explorando a imagem da cantora para ganhar audiência: “Diretor, não é respeitoso explorar a imagem de Marília Mendonça em busca de audiência. Atrás do interesse dos seus patrocinadores tem uma família enlutada”.

Além da polêmica, Henrique Casttro, amigo da cantora há 10 anos, revelou os sonhos que tinha com Marília Mendonça: “Dói muito, dói porque sei o tanto de sonho que ela tinha. Tem muita gente que acha que ela realizou muita coisa, mas acho que ela não tava nem 30% do processo. Pra mim, ela nunca vai morrer”.

