Eliminado de “A Fazenda 14”: Lucas Santos culpou a edição do reality show

Lucas Santos foi o sétimo eliminado de “A Fazenda 14″, ao ficar com apenas 15,39% dos votos. Ao sair do reality show, o ex-ator da novela “Carrossel” culpou a edição do programa da Record TV. Segundo ele, algumas cenas não foram exatamente como aconteceu, como durante uma conversa com Shay, que foi expulso da atração.

Durante uma conversa com Lucas Selfie, o famoso assistiu a uma cena onde fala sobre armas de fogo e disse que a edição mudou o contexto: “É muito engraçado porque ele usou do meu gesto para falar que eu estava ameaçando ele com arma de fogo. Esses cortes realmente parecem que eu ameacei ele”, disse o famoso, sobre uma conversa com Shay.

O ator tentou explicar no “Cabine de Descompressão”, que durante a conversa com Shay, André e Iran, ele afirmava que tinha era um atirador esportivo: “Eu estava comentando que eu sou atirador esportivo. Eu tenho a minha arma de fogo, tudo certinho, credenciada e tudo mais”.

Segundo o famoso, que fez parte do grupo A, o iraniano afirmou que não tinha medo dele: “Eu disse que ele tinha total razão de não ter medo de mim, mas que ele tinha que ter medo de duas coisas: do público e de quem anda comigo”, completou Lucas.

Depois de ouvir o ex-peão de “A Fazenda 14″, Lucas Selfie, que já participou de uma temporada do reality show, foi irônico com o ator: “Esse editor, né?”, brincou Selfie, aos risos.

Voltando para a roça desta quinta-feira (03), Lucas Santos competiu contra Deolane Bezerra, que ficou em primeiro lugar, e Iran Malfitano, que foi o segundo a voltar para a sede de “A Fazenda 14″. Neste último, a produção deixou o áudio de Adriane Galisteu vazar e todos já sabiam do retorno do ex-ator da TV Globo.

