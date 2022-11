Chay Suede aproveita feriado chuvoso para treinar box

Os últimos dias no Rio de Janeiro têm sido de um frio atípico para o mês de novembro, mas isso não atrapalhou os planos do ator Chay Suede, protagonista de “Travessia”.

O Ari da novela das 21h da TV Globo não baixou a guarda no último feriado, dia 2 de novembro. Ele aproveitou a data para fazer uma aula de boxe ao ar livre, na orla da praia.

Apesar do frio, os exercícios seguiram na mesma intensidade de sempre. Há anos o ator treina, para manter o corpo bem sarado. Ele e Jade Picon, sua colega de elenco, estão sempre se exercitando - algumas vezes juntos, inclusive.

“Comecei a treinar com 25 anos. É uma coisa que faz bem para a mente, para tudo. Como me faz muito bem, tento fazer todo dia. Com as gravações, são dias de luta e dias de glória, né?”, contou ele ao portal Gshow.

Pelo Instagram Stories, ele expôs a sua série, mas deixou uma lembrança pelo feed: “teve”, resumiu na legenda. Veja a foto que o ator postou pós treino em sua conta no Instagram:

Chay Suede expõe voto após tirar foto com padre bolsonarista

Sem se posicionar sobre o pleito eleitoral deste ano até recentemente, o ator Chay Suede se viu em uma situação complicada e acabou precisando assumir publicamente um lado.

Após postar uma foto com o padre Matheus Aquino, apoiador do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), o global viu muitos de seus fãs se questionando se ele também oferecia o mesmo tipo de apoio.

Por isso, para deixar claro e evitar confusões, Chay acabou revelando seu posicionamento político de forma pública, através de uma postagem em sua conta no Twitter.

Confira a história completa aqui.

