Após polêmicas, Jojo Todynho e Lucas estão divorciados e falam sobre fase difícil

Depois de dois anúncios de rompimento, Jojo Todynho e Lucas Souza estão realmente separados. A cantora e o oficial do exército assinaram os papéis do divórcio na noite de quinta-feira (03) e comentaram, pelas redes sociais, sobre o momento com os fãs.

No Instagram, a cantora abriu o coração e disse que está muito decepcionada, mas que vai reagir: “Assinei o meu divórcio com muita dor no coração. Estou decepcionada em ser a vilã. O Lucas que eu vejo hoje não é o Lucas que eu casei um dia e me apaixonei”, começou a famosa.

Além do desabafo, Jojo afirmou que uma nova mulher vai renascer: “Desejo a ele coisas boas. Uma mulher quando toma sua decisão não tem como voltar atrás. Hoje renasce uma nova mulher, uma nova Jordana. Vou comemorar o meu renascimento. Botei o meu cropped e reagi”.

Depois de assinar o divórcio, Lucas Souza também foi às redes sociais comentar sobre a separação. Desta vez, ele optou por algo mais sucinto e usou o Twitter para falar sobre o momento: “Hoje foi o dia mais triste da minha vida!!! Mas não tive tempo pra parar e chorar. Mano eu não sei de mais nada sabe! O que importa é que Deus sabe de tudo! Estou muito mal! Porém bola pra frente!”.

Antes de assinar os papéis, Jojo Todynho e Lucas Souza estiveram envolvidos em algumas polêmicas, como um suposto affair do militar com Liziane Gutierrez, ex-participante de “A Fazenda 13″, que teria beijado o ex-marido de Jojo durante um evento no Rio de Janeiro.

Jojo Todynho e Lucas Souza estão separados (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Além disso, segundo Leo Dias, colunista do Metropoles, Lucas teria sido flagrado por Jojo Todynho beijando uma mulher desconhecida em uma casa noturna da capital fluminense. No texto, o jornalista afirma que Lucas Souza teria sido visto com uma mulher na Vitrinni, famosa balada do Rio de Janeiro, no último sábado (29), mesmo dia em que anunciou a separação.

Já na manhã de quarta-feira (2), Lucas usou o Instagram para desmentir a notícia: “Falar para vocês que eu estou solteiro, então, eu, santinho, levei um pé na bunda. Se for para notificar qual mulher eu estou pegando, vocês vão ter trabalho porque a lista está grande. Estou solteiro, faço da minha vida o que eu quiser. Me deem paz, não aguento mais polêmica. Sobre a menina: ela é minha amiga, eu conversei com ela, não tem nada”, disse ele pelo stories.

