Rei Charles deu resposta sarcástica à Lady Di quando ela o questionou sobre sua vida sexual

“Por que você não dorme comigo?” Diana teria perguntado ao marido, que não queria mais fazer sexo com ela, desde o nascimento do príncipe Harry em 1984. “Não sei, querida. Acho que eu posso ser gay”, respondeu Charles, segundo Christopher Andersen, na biografia ‘The King: The Life of Charles III’, que será lançada em 8 de novembro.

O casamento infeliz do então príncipe Charles e Diana Spencer foi tão tempestuoso que os oficiais de proteção real ficaram preocupados que alguém pudesse se machucar, conta a matéria da Infobae.

Um dos assessores do agora rei Charles III se lembra de ter visto Diana “jogando objetos e zombando da obsessão de seu marido pela triste Camilla”, conta Andersen, que continua: “e ele também testemunhou Diana ‘literalmente perseguindo’ seu marido ‘pelos corredores, descendo as escadas de quarto em quarto’ no retiro rural do casal real em Highgrove House.”

Durante uma discussão acalorada, Charles exigiu que fosse respeitado por sua posição, segundo o livro. “Você sabe quem eu sou?”, perguntou à esposa. “Diana respondeu que ele era um ‘maldito animal’”, escreve Andersen. “Você nunca será rei!” Diana gritou para ele. “William sucederá sua mãe. Eu cuidarei disso”.

Mesmo antes de se casar com Charles, diz o livro, Diana já sabia que seu noivo estava apaixonado por Camilla Parker-Bowles. Na primeira entrevista que deram à mídia deveria ter soado como um aviso. A jornalista pergunta se eles estavam apaixonados e enquanto Diana responde que sim, o príncipe terminou com um “O que quer que ‘apaixonado’ signifique”.

Lady Di e o rei Charles se viram apenas treze vezes antes que ele a pedisse em casamento. Em 24 de fevereiro de 1981, o Palácio de Buckingham anunciou: “É com grande prazer que a Rainha e o Duque de Edimburgo anunciam o noivado de seu amado filho, o Príncipe de Gales, com Lady Diana Spencer, filha do Conde Spencer e da Exma. Sra. Shand Kydd”.

Diana, que era 12 anos mais nova, sabia que nunca conquistaria o filho da rainha Elizabeth II. “Consumidos com raiva e frustração, tanto a noiva quanto o noivo choraram separadamente para dormir na noite anterior ao casamento”, escreve Andersen.

Diana não estava pronta para um casamento a três - como ela mesma o definiu - e começou a viver suas próprias aventuras extraconjugais. “Me senti uma prisioneira na minha própria casa”, lembraria a princesa daquela época em que seu nome ocupava todos os tabloides. “Foi horrível”.

Quase 23 milhões de telespectadores sintonizaram a BBC no Reino Unido em 20 de novembro de 1995 para assistir à entrevista em que Lady Di desnudou sua alma sobre seu casamento fracassado com o príncipe Charles e o caso do herdeiro com Camilla.

Indignada, a então rainha Elizabeth II enviou uma carta a Charles e Diana pedindo-lhes que acabassem com essa situação e se divorciassem. O casal finalmente concordou em se separar em 1992 e se divorciou em 1996.