Programa gravado? Fã revela por que Ana Maria não fez o “Mais Você” ao vivo

Ana Maria Braga celebra a vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro com "look básico" (Reprodução/Globo)

Ao assistir o “Mais Você” desta quinta-feira (03), um fã de Ana Maria Braga afirmou que o programa estava gravado, como acontece com os que são exibidos na sexta-feira. No Twitter, um anônimo explicou o motivo para a folga prolongada da famosa.

“Ana Maria deve ter ficado tão feliz com o título do Palmeiras que aproveitou o dia de ontem pra gravar previamente o programa de hoje [quinta] e de amanhã [sexta], para poder folgar no dia pós-vitória!”, escreveu ele.

O comentário surgiu após Ana Maria Braga celebrar a vitória do Palmeiras nas redes sociais. No Instagram, a famosa postou uma foto e escreveu na legenda: “Um bom dia com gostinho especial para todos os palmeirenses que acordaram campeões”.

A postagem celebra o novo título do time que Ana Maria torce: “O Verdão chegou ao 11º título da competição, sendo assim, o maior vencedor do campeonato. O Palmeiras é o único time com mais de nove títulos. Parabéns”, completou Ana na legenda da imagem.

A vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro aconteceu na quarta-feira (02). Em jogo da 35ª rodada, o Internacional foi derrotado pelo América, em Belo Horizonte, por 1 a 0. Com o resultado, o Verdão, antes mesmo de golear por 4 a 0 o Fortaleza, fez a festa antecipada.

Já no estúdio do “Mais Você”, Ana Maria Braga escolheu um look discreto. No programa, a famosa apareceu com uma camiseta verde limão, que estava quase escondida por um macacão azul, que também deixou os telespectadores animados: “Ana Maria Braga, pelo amor quero um macacão igual ao seu. A roupa mais bonita que você usou este ano. Por favor fala de onde é”, escreveu uma fã.

O programa encerrou com uma receita de rosbife preparado na Air Fryer. Ao lado de Louro Mané, a veterana ensinou o prato, que acompanha azeite de ervas, chimichurri e raspas de limão-siciliano. O tempo de preparo foi de 10 minutos com a gordura para cima.

