Patrícia Poeta segue sem voz e fã do “Encontro” diz que ela “não larga o osso”

Depois de apresentar o “Encontro” praticamente sem voz, as cordas vocais de Patrícia Poeta continuam sendo um dos assuntos mais comentados pelos telespectadores do matinal. Na manhã desta quinta-feira (03), a famosa estava rouca e continuou falando sobre as notícias do dia e outros temas.

Nas redes sociais, alguns perfis questionam se a famosa não tem folga para cuidar das cordas vocais, como acontecia com Fátima Bernardes, que ao longo de dez anos se ausentou algumas vezes para cuidar da saúde, principalmente, durante a pandemia da covid-19.

Pré sextou com o #Encontro é tudo de bom! 🤩 pic.twitter.com/2HxF7faq1Q — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 3, 2022

“A Patrícia tá sem voz há dias, em outros tempos seria substituída até melhorar, mas ela não larga o osso. O medo dela do Manoel ter espaço é maior que tudo”, escreveu um fã do programa.

Uma segunda telespectadora do “Encontro” mostrou que estava preocupada com a saúde da apresentadora, que assumiu o comando do matinal há poucos meses: “Gente, a Patrícia Poeta ainda não parou de falar. Tadinha! Chega tá com a voz grossa. Toma uma água, mana!”.

LEIA TAMBÉM: “A Fazen da 14″ tem madrugada agitada: Roça e fogos foram os assuntos dos peões

Há também quem brincou com a falta de descanso da famosa: “A Patrícia Poeta segue intacta. Mais de três meses de programa ao vivo, passando por feriado nacional, local, ponto facultativo ,dia santo, histórico, crise aérea, rodovias fechadas, chuva, neblina, frio. Isso que eu chamo de funcionária exemplar na classe artística”.

Além da voz, a apresentadora Patrícia Poeta também foi criticada por sua postura ao longo do programa, que recebeu o jogador Gustavo Scarpa e a atriz Deborah Evelyn, que faz parte do elenco de “Verdades Secretas 2″, atualmente na Globo. Para alguns anônimos, a apresentadora ainda comete um grande erro e não deixa os convidados à vontade.

Duas divas passando na sua telinha ✨ #Encontro pic.twitter.com/Em6cEIk2rn — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 3, 2022

“Meu Deus liguei a TV agora no Globoplay, e tenho que dizer a Patrícia Poeta tem o carisma de uma pedra, muito engessada, o Encontro num clima de velório”, escreveu uma anônima. no Twitter.

LEIA TAMBÉM: Tickets de luxo? Ingressos para shows de Adele em Las Vegas são repassados por mais de R$ 230 mil