Jenna Ortega se sentiu “perdida e confusa” quando começou a atuar em ‘Wandinha’

Esta semana, a Neftlix revelou os pôsteres oficiais dos personagens da série altamente antecipada, Wandinha (Wednesday). A primeira foto mostra a própria Wandinha (interpretada por Jenna Ortega) vestida com suas roupas pretas e tranças, em pé na frente de um gigante “W”.

Outros pôsteres apresentam personagens adicionais da série, que estão vestindo os notáveis uniformes roxos da Nevermore Academy. A última faixa mostra seus pais, Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luis Guzmán) com a infame Coisa sentada em seu ombro. A legenda dizia: “Feliz Halloween de Wednesday Addams”.

Ortega recentemente se abriu sobre assumir o papel de Wandinha na série da Netflix e como foi “estressante” para ela no começo. “Eu ligava para meus pais todas as noites em pânico porque sentia que era diferente de qualquer trabalho que já fiz antes, onde normalmente tenho tempo para sentar no personagem”, disse ela, de acordo com o Deadline. Mas pela aparência do trailer, ela descobriu as coisas muito bem.

Entre as coisas que a atriz se viu falando estava a própria personagem. “É como uma luta, e você chega a um ponto em que, quando você ama e respeita um personagem o suficiente, tudo o que você quer fazer é protegê-lo”. Mas ela diz que encontrou um aliado em Burton.

“Lembro-me de Tim sendo realmente maravilhoso sobre coisas assim e me chamando para seu trailer de manhã e dizendo: ‘O que você está desconfortável em dizer? O que você quer dizer?’ Quando você tem colaboradores de apoio como Tim, fica muito mais fácil. Havia algumas pessoas assim no set que eram minhas rochas, com certeza”, comenta a atriz ao Deadline.

Segundo a Netflix, a história é um mistério com toques sobrenaturais que acompanha a trajetória de Wandinha como aluna da Nevermore Academy.