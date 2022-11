Jade Picon tranquiliza fãs sobre estado de saúde

Após comunicar aos fãs que estava doente no começo da semana, a atriz Jade Picon tranquilizou seus seguidores sobre seu estado de saúde na última quarta-feira (2).

“Feriadinho chuvoso e saudável”, escreveu em sua conta no Instagram. “Ficar bem depois de ficar de cama é muito bom. Hoje no set me perguntaram mais de uma vez porque eu estava rindo à toa, e eu juro que era porque eu estava bem, estava feliz de estar me sentindo bem de novo e não com vontade de vomitar [risos]. Seguimos”, completou, pelo Twitter.

ficar bem depois de ficar de cama é muito bom 😂 hoje no set me perguntaram mais de uma vez pq eu tava rindo atoa e eu juro que era pq eu tava bem, tava feliz de estar me sentindo bem de novo e não com vontade de vomitar 🙃 kkk seguimos — Jade Picon🌪 (@jadepicon) November 1, 2022

Na segunda-feira (31), Jade tinha gravado uma série de stories contando que não estava se sentindo bem. “Passei o dia inteiro sem força nenhuma”, declarou a influenciadora.

“Ontem comi alguma coisa que não me fez bem e tive uma intoxicação alimentar. Hoje acordei bem fraca, mas já estou melhorando. Tomei remédio. Vou ficar sumida hoje para recuperar e amanhã cedo estou de volta”, tranquilizou ela.

Jade Picon é um dos principais nomes de “Travessia”, novela da faixa das 21h da TV Globo. Sua estreia como atriz no folhetim de Gloria Perez tem dado o que falar antes mesmo do primeiro capítulo. Ela divide o protagonismo com Chay Suede, Lucy Alves e Rômulo Estrela.

Seguidores de Jade Picon elogiam corpo malhado da atriz

Desde que apareceu pela primeira vez no “Big Brother Brasil”, um dos pontos mais comentados sobre Jade Picon é o seu físico.

Sua dedicação contínua à alimentação e aos exercícios fazem a fama da atriz: o corpo de Jade é sempre lembrado por ser malhado.

Recentemente, ela postou uma foto em seu perfil no Instagram que acabou resultando em mais de 850 mil curtidas. “Voltei”, disse simplesmente Jade, na legenda da publicação. Veja mais da história aqui.

Leia também: Jade Picon processa ex-sócio e leva prejuízo de R$ 180 mil