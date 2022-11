Ex-marido de Jojo Todynho estaria com uma ex-participante de “A Fazenda”

Liziane Gutierrez, ex-participante de “A Fazenda 13″, seria o novo affair de Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, que venceu a 12ª temporada do reality show da Record TV. Os beijos entre Lucas Souza e a ex-peoa teriam acontecido nesta terça-feira (02), durante um evento no Rio de Janeiro.

O envolvimento de Lucas e Liziane surgem depois que Leo Dias teria informado que Jojo Todynho flagrou o ex-marido beijando outra mulher em uma casa noturna da capital fluminense. No texto, o colunista afirma que Lucas Souza teria sido visto com uma mulher na Vitrinni, famosa balada do Rio de Janeiro, no último sábado (29), mesmo dia em que anunciou a separação.

A nota ainda diz que o militar afirmou para a equipe do jornalista que não teria nenhum “affair”: “Eu não tenho affair. Nenhum. Eu não vou me relacionar com ninguém por um bom tempo. Não tenho cabeça pra isso. Mas não posso parar minha vida”.

Liziane Gutierrez participou do reality show "A Fazenda 12" (Reprodução/Instagram)

A nota deixou Jojo Todynho furiosa e ela acabou gravando diversos stories para falar sobre o caso e, também, Leo Dias, colunista do Metropoles: “Depois a Ludmilla chama de ovo mole. Eu não tenho muita paciência. Tá com tempo? Tá com tempo, filho? Vou te dar uns tapetes para lavar rapidinho”, começou Jojo.

Sem fugir do suposto affair do ex-marido, Jojo contou como eles se conheceram e que Lucas não é um prêmio: “A menina parecia que iria para o show de Barretos, estava de botas e beijava o Lucas e olhava para mim como se ela tivesse ganhado um prêmio. Amor, isso para mim não é prêmio nenhum. De tantas p**as que eu já sentei eu fazia um avião para ir aos Estados Unidos”, afirmou ela.

"Eu não tenho muita paciência", disse Jojo Todynho ao saber de suposto affair de Lucas Souza (Reprodução/@jojotodynho)

Enquanto fazia as unhas das mãos, Jojo Todynho disse que não é mulher de chorar por homem e criticou a atitude do militar: “Eu não vou ficar chorando por causa de homem. Para quem estava chorando cedo nos stories e depois estava na balada com óculos na cara e dançando, superou rápido. Vocês olhem para minha cara, se eu vou ficar na rua chorando por causa de homem”.

Lucas Souza apareceu nas redes sociais

Segundo o site Observatório dos Famosos, Lucas Souza voltou a usar as redes sociais após o fim do casamento com a cantora: “Estou sumidinho daqui. Hoje passei a tarde toda no quartel trabalhando e agora vou descansar um pouco e vou treinar. Está tudo bem, vai dar tudo certo e Deus sabe das coisas”, afirmou ele, em um storie.

O casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza chega ao fim após 10 meses (Reprodução/Instagram)

Lucas não comentou sobre o fim do casamento e nem as notícias sobre os novos romances, mas afirmou que deve sair do Rio de Janeiro no próximo fim de semana, quando viaja para Florianópolis, para se encontrar com amigos.

