Diretor de “Travessia” dá spoiler sobre a volta de Grazi Massafera na novela

Grazi Massafera foi um dos nomes que mais chamou a atenção do público na estreia de “Travessia”, mas Débora, sua personagem na trama de Gloria Perez, teve uma passagem relâmpago, deixando os fãs da atriz com saudades.

No entanto, Mauro Mendonça Filho, responsável pela direção artística da novela da Globo, não afirma que a personagem sumiu para todo o sempre, mesmo morta no começo do folhetim: “Posso certamente dizer que existe chance”, contou o diretor para a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Segundo ele, é preciso um tempo maior para saber se este retorno é realmente necessário e aproveitou para elogiar Grazi Massafera: “Eu acho que ela abrilhanta qualquer trabalho”, falou o profissional da TV Globo.

Personagem de Grazi Massafera morre no primeiro capítulo de "Travessia" (Divulgação/Globo)

Além do diretor da novela, Gloria Perez, autora de “Travessia”, também já falou sobre o assunto nas redes sociais. Ao ser questionada sobre o retorno de Débora, a escritora não disse nem que sim e muito menos que não. Ao responder uma telespectadora, que ficou indignada com a morte da personagem logo no início da trama, ela pediu para que todos tivessem “calma”.

Sem mais nenhuma informação adicional, os telespectadores esperam que Grazi Massafera volte para mais algumas revelações sobre a vida de Guerra e também sobre a gravidez misteriosa de Chiara, que até onde sabemos não é fruto deste relacionamento.

No "Encontro", Grazi Massafera fala de Débora, sua personagem em "Travessia" (Reprodução/Globo)

Logo após a estreia da novela da Globo, Grazi Massafera esteve no “Encontro com Patrícia Poeta” e falou sobre o retorno às novelas, após três anos da exibição de “Bom Sucesso”, o seu último trabalho na Globo: ”Foi incrível. Eu tinha um sonho de trabalhar com a Gloria [autora de ‘Travessia’]. São três anos sem fazer novela e agora voltar com essa personagem furacão é maravilhoso”.

Durante a entrevista para o “Encontro”, a atriz disse que Débora, sua personagem na novela da Globo, é um dos pilares para o enredo: “Foi e está sendo incrível tudo que está acontecendo com essa personagem. Ela é a chave da trama”.

