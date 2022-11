Ari, personagem de Chay Suede, vai surtar em “Travessia” e este é o motivo

Em “Travessia”, Ari (Chay Suede) ficará dividido entre ter uma vida confortável com Chiara (Jade Picon) ou voltar para o seu noivado com Brisa (Lucy Alves), que está viva e morando no Rio de Janeiro e, em cenas futuras, o jovem arquiteto vai surtar.

Na cena, Ari vai flagrar sua ex-noiva com Oto (Romulo Estrela), que tirou ela da prisão e acabou se apaixonando pela maranhense, e, sem pensar, ele acaba agindo de maneira agressiva com o hacker. Com a cabeça quente, o filho de Núbia (Drica Moraes) começa uma briga.

Em "Travessia", Oto (Romulo Estrela) localiza Brisa (Lucy Alves) em Vila Isabel e vai ao seu encontro (João Miguel Júnior/Globo)

Depois de levar um soco do arquiteto, que acredita que Brisa e Oto vivem um romance, o funcionário de Moretti (Rodrigo Lombardi) parte para cima do ex-noivo da protagonista de “Travessia”, criando uma confusão ainda maior, que deixa Brisa desesperada.

Brisa também vai agir por impulso

Nos próximos capítulos da novela, Ari descobre que sua ex-noiva foi localizada e encontra com ela em um hotel. Na cena, o arquiteto acredita que conseguirá reconquistá-la, mas a maranhense está decidida a não perdoar o personagem pela traição com Chiara (Jade Picon).

Brisa (Lucy Alves) e o filho Tonho (Vicente Alvite) em "Travessia" (Fábio Rocha/Globo)

Depois dele prometer largar tudo para ficar com ela e o filho, Brisa segue com sua decisão tomada e acaba sequestrando o próprio filho, que mora com o pai e Chiara. Ao conseguir reencontrar o herdeiro, ela vai levá-lo para a casa de Marineide (Flavia Reis), mas Ari desvenda o paradeiro deles e, neste encontro, promete voltar com a mulher para Mandacaru para refazerem a vida.

Prevista para ir ao ar no sábado,(05), a cena também mostra que Brisa vai armar para o ex-noivo afirmando que acredita nele. Diante da situação, Helô (Giovanna Antonelli) alerta a Creusa (Luci Pereira) que Brisa precisa de advogado por ter raptado o próprio filho. Por fim, Ari recupera o filho e volta com ele para o Rio de Janeiro, deixando Brisa em desespero.

