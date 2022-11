“A Fazenda 14” tem madrugada agitada: Roça e fogos foram os assuntos dos peões

Adriane Galisteu precisou alertar os famosos por causa do excesso de brigas em “A Fazenda 14” (Reprodução/Record TV)

A madrugada de quinta-feira (03) foi bastante agitada na sede de “A Fazenda 14″, já que a formação da sétima roça foi definida e Deolane Bezerra não acredita em uma possível eliminação dos participantes do grupo A.

Depois do programa ao vivo, a advogada resolveu fazer algumas previsões e disse que Iran Malfitano deve ser o eliminado da vez. Segundo a famosa, nem ela e nem Lucas correm o risco de deixar o reality show.

“Qual a diferença que ele faz aqui dentro? Qual entretenimento que ele dá aqui dentro? Nenhum”, disse Deolane, que também está na sétima roça de “A Fazenda 14″.

Além disso, fogos de artifício movimentaram a madrugada. Tudo aconteceu por volta da 1h30 da madrugada, quando alguns participantes estavam acordados. Na ocasião, Bia e Pétala começaram a gritar comemorando uma possível vitória do grupo delas: “Uh é grupo A! Uh é grupo A”, diziam elas.

Já os famosos do grupo adversário começaram a falar que elas tinham tirado conclusões precipitadas, já que Deolane e Lucas, que fazem parte do grupo A, estão na sétima roça e podem sair no programa desta quinta-feira (03).

“Se eu sou do grupo A, pensaria ‘fogos por que? Se estamos na roça’. Teriam que soltar isso amanhã se eles voltassem. Pode ter sido o Thomaz Costa, eu não duvido não”, disse Alex, ao ver o agito na parte de fora da casa.

Bia Miranda é a fazendeira pela 2ª vez

Na noite desta quinta-feira (03), Bia Miranda deixou o banco da eliminação e se tornou a nova fazendeira da semana. Em sua segunda vez, a influenciadora digital mudou o discurso ao delegar as tarefas.

“Gente, quando precisar de ajuda, eu fiz a vaca, o touro, a planta e as aves. Pede... não adianta falar que não eu não ajudei porque eu vou descer e fazer o meu melhor”, disse ela, tentando melhorar o clima da casa.

Quando foi fazendeira pela primeira vez, a neta postiça de Gretchen deixou claro que não iria ajudar ninguém: “”Se quiserem ajuda, peçam para Deus. Quando eu cuidei das aves e das plantas não me ajudaram. Eu acho que todo mundo sabe se virar, os braços e as pernas estão ok. Então bom dia e boa sorte”, afirmou ela.

