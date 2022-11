Você sabia que a Kate Middleton fez sua própria maquiagem em seu casamento?

Você acredita que já se passaram mais de dez anos desde que o príncipe William e Kate Middleton se casaram na Abadia de Westminster? Embora pareça que foi ontem, os detalhes da cerimônia são bastante confusos. Por exemplo, você sabia que a princesa de Gales fez sua própria maquiagem? Ou que o príncipe William usava um conjunto à prova de suor?

Continue rolando para descobrir nove curiosidades que você provavelmente nunca soube sobre o casamento real.

1. Conjuntos à prova de suor do príncipe William e do príncipe Harry

As núpcias ocorreram na Abadia de Westminster, que é bastante conhecida por seu interior abafado. Então, a família real recrutou alfaiates Kashket & Partners para projetar versões à prova de suor dos uniformes militares do príncipe William e do príncipe Harry. Isso significava menos material real, e um bônus adicional de almofadas nas axilas em cada jaqueta.

2. O buquê da noiva teve um significado especial

O buquê da noiva apresentava cinco tipos diferentes de flores: lírio-do-vale, doce William, hera, murta e jacinto. Tanto o doce William quanto a murta tinham um significado especial - enquanto o doce William prestava homenagem ao então marido de Kate, a murta homenageava a família real. Não apenas representa amor, fertilidade e inocência, mas adicionar um raminho da delicada flor ao buquê de noiva tem sido uma tradição real desde que a princesa Victoria se casou em 1840, de acordo com o site oficial.

3. Kate Middleton fez sua própria maquiagem

Sim, você leu certo. A princesa de Gales recrutou a maquiadora londrina Arabella Preston para algumas dicas; a profissional deu à futura duquesa algumas semanas de lições que antecederam seu grande dia. Ela optou por um visual romântico suave, só mostrando ainda mais o seu poder.

4. Kate Middleton honrou seus pais

Durante a cerimônia, a duquesa usou um par de brincos suspensos de diamantes de Robinson Pelham, que foram um presente de seus pais.

5. Os florais foram um investimento de um milhão de dólares

Um especialista real estimou que o príncipe William e a princesa Catherine gastaram cerca de £ 800.000 (cerca de R$ 4,7 milhões) apenas em arranjos florais. Você pode imaginar quanta murta foi necessária para acumular uma conta de quase cinco milhões de reais?

6. Não se preocupe, as árvores da cerimônia foram replantadas

O alarde floral mencionado acima incluía exuberantes árvores de bordo inglesas que se alinhavam nos corredores da Abadia de Westminster. E felizmente, eles não foram para o lixo. No dia seguinte ao casamento, as árvores foram replantadas na casa de férias do rei Charles no País de Gales.

7. O brasão da família Middleton foi homenageado

Se você olhar de perto os brincos da duquesa, eles apresentam folhas de carvalho e bolotas, que simbolizam as árvores onde sua família mora em Berkshire. O especialista em linguagem corporal Darren Stanton, falando em nome do Betfair Casino, disse: “Esse detalhe é indicativo de como Kate Middleton queria ter certeza de que seu casamento era pessoal para ela, apesar de ser um grande caso, graças a ser um casamento real. Pequenos toques como seus brincos são um aceno para a natureza caseira de Kate Middleton e um doce lembrete de sua vida familiar crescendo. Isso mostra como ela mantém a família em alta estima e extremamente próxima de seu coração.”

8. As coroas de cabeça das damas de honra eram semelhantes ao que Carole Middleton usava no dia do casamento

Stanton também confirmou que a realeza prestou homenagem a sua mãe fazendo com que as meninas das flores usassem coroas de cabeça que se assemelhavam ao cocar do dia do casamento de sua mãe. Ele disse em um comunicado: “Kate Middleton fazendo com que suas meninas de flores usem coroas de flores semelhantes às que sua mãe Carole usava no dia do casamento é outra sugestão de que Kate Middleton queria que o dia do casamento fosse um assunto de família. Isso permitiu que ela trouxesse pequenos detalhes inspirados por sua família e pelo príncipe William para realmente tornar o dia deles e é uma prova do forte vínculo que ambos têm com seus entes queridos”.

9. Joia emprestada de Kate Middleton era uma herança de família

No dia do casamento, a duquesa usava a “Halo Tiara” (também conhecida como “Scroll Tiara”). O acessório de cair o queixo, projetado por Cartier usando uma combinação de diamantes lapidação brilhante e baguete, foi emprestado a ela pela rainha Elizabeth. Foi originalmente dado à monarca como presente de aniversário de 18 anos de sua mãe, que o recebeu como presente do rei George VI.