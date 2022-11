Miss Argentina e Miss Porto Rico oficializam casamento e assumem relação ao público depois de 2 anos

Com o relacionamento privado, as misses Argentina e Porto Rico oficializaram o casamento entre as duas em um comunicado nas redes sociais, no último sábado (29).

Mariana Varela, de 26 anos, recebeu a titulação de Miss Argentina. Por outro lado, Fabíola Valentin, de 22, foi nomeada como Miss Porto Rico. As duas publicaram um vídeo recente no Instagram, revelando que decidiram se casar em uma cerimônia civil ocorrida no mês passado.

Mariana e Fabíola se conheceram no concurso de beleza Miss Grand Internacional em 2020, enquanto semifinalistas da coroação. O casal de modelos já matinha um relacionamento há dois anos.

Embora a dupla tenha se relacionado por anos e oficializado a união recentemente, as modelos decidiram revelar ao público por meio de suas redes. As duas ainda fizeram referência ao dia do casamento civil no texto compartilhado.

“Depois de decidir manter nosso relacionamento privado, abrimos as portas para vocês em um dia especial. 28/10/22″, diz a legenda do post publicado pelas modelos.

Veja mais:

Oficialização pública

No registro publicado pelas misses, é possível contemplar momentos românticos vividos pela dupla. As modelos registraram diversas viagens, poses com alianças, e muita troca de afeto. Há uma parte também em que em que Fabíola realiza o pedido de casamento para Mariana, com uma decoração festiva.

De acordo com o EXTRA, o casamento foi realizado no Centro Judicial de San Juan de Porto Rico, com a festa realizada na mesma cidade.

Nas redes sociais, seguidores e influencers deixaram diversos comentários de carinho na postagem das misses. “WOOOW! Muitas felicidades, espero que tenham toda a felicidade que vocês merecem, viva o amor”, registrou uma influenciadora.

“Obrigada por todo o amor! Estamos muito felizes e abençoados. Desejo que o amor que estão nos dando volte multiplicado! Agradecimentos infinitos”, agradeceu Mariana pelo carinho.

Haja vista a possibilidade da união da união oficial LGBTQIA+, Porto Rico passou a realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo apenas em 2015.