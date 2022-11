Lucy Alves, protagonista de “Travessia”, vai cantar com Roberto Carlos na Globo

Lucy Alves, que vive a protagonista Brisa na novela “Travessia”, vai soltar a voz ao lado de Roberto Carlos em seu especial de fim de ano, que está marcado para ir ao ar no dia 23 de dezembro, na TV Globo.

No perfil da emissora carioca, a postagem foi celebrada por muitos fãs da atriz e de Roberto Carlos: “É de novidade que vocês gostam, né? Então prepara o coração pra ver Lucy Alves cantando juntinho com Roberto Carlos no Especial RC [Roberto Carlos], dia 23 de dezembro! Eu já tô ansiosa e prontinha pra me emocionar e vocês?”, anunciou o Instagram da TV Globo.

Aos 36 anos, essa será a primeira vez da famosa no show: “Que honra! Vai ser muito especial!”, postou a atriz em seu Instagram.

Ana Maria Braga também revelou no “Mais Você” desta terça-feira (01) outros famosos que estarão confirmados no especial de fim de ano da Globo, como Maria Bethânia, Maiara e Maraisa e Raça Negra.

Brisa enfrenta Ari nos próximos capítulos

Depois de muitas reviravoltas, Ari (Chay Suede) e Brisa (Lucy Alves) irão se ver novamente em “Travessia”. Nos próximos capítulos da novela, o arquiteto descobre que sua ex-noiva foi localizada e encontra com ela em um hotel.

Na cena, Ari acredita que conseguirá reconquistá-la, mas a maranhense está decidida a não perdoar o personagem pela traição com Chiara (Jade Picon). Sabendo de tudo que aconteceu com a protagonista da trama das nove, ele pedirá perdão e promete largar tudo para ficar com ela e o filho.

Em "Travessia", Brisa (Lucy Alves) vai sequestrar o próprio filho, após encontrar Ari (Chay Suede) (João Miguel Júnior/Globo)

Depois de ouvir todo o desabafo, Brisa, no entanto, não acreditará nas desculpas e acaba sequestrando o próprio filho, que mora com o pai e Chiara. Na cena, que vai ao ar no sábado (5), ela esconde o menino na casa de sua amiga Marineide (Flavia Reis). Porém, Ari conseguirá descobrir o paradeiro dela e do filho e, neste encontro, prometerá voltar com a mulher para Mandacaru para refazerem a vida.

Na cena de “Travessia”, Brisa também engana Ari, que acredita que conseguiu o perdão da ex-noiva, mas ela foge para o Maranhão com a criança. Diante da situação, Helô (Giovanna Antonelli) alerta a Creusa (Luci Pereira) que Brisa precisa de advogado por ter raptado o próprio filho.

Por fim, Ari recupera o filho e volta com ele para o Rio de Janeiro, deixando Brisa em desespero. No final, Guerra (Humberto Martins) decidirá ajudar Ari a conseguir a guarda do menino e Brisa, por sua vez, voltará à capital carioca para recuperar o filho.

