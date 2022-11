‘Terrifier 2’: Filme que causou desmaios e vômitos em cinemas chegará ao Brasil; confira

Produção polêmica de terror, ‘Terrifier 2′ ganha certeza sobre chegada com transmissão no Brasil. De acordo com uma declaração oficial da A2 Filmes nesta segunda-feira (31), a distribuidora comprou os direitos de exibição do longa e tem intenção de lançamento nas telinhas.

Embora não haja previsão de estreia, a distribuidora espera conseguir trazer o filme para as salas de cinema. Com a garantia do direito de exibição, é de se esperar dar de cara com o temido vilão Art the Clown em breve.

Sabendo que o filme de terror causou vômitos e desmaios nas sessões dos Estados Unidos, você teria coragem de contemplar o longa macabro em sua tela? Caso a resposta seja sim, em breve será possível – e boa sorte!

Veja mais:

Pânico nas salas de cinema

Com o lançamento ‘Terrifier 2′ no exterior, as reações logo trouxeram uma discussão viral nas redes sociais. De acordo com alguns espectadores, as cenas do filme causaram vômitos e desmaios nos cinemas.

Estreado em 6 de outubro nos EUA, o longa dirigido por Damoen Leone despertou diversos gatilhos no público.

Nas redes sociais, o público do filme compartilhou registros de outros colegas na sessão. Um deles publicou uma foto com um agente de saúde prestando socorro ao colega após o filme. “Meu amigo desmaiou e o cinema chamou uma ambulância. Altamente recomendado,” disse o usuário na rede social.

#Terrifier2 my friend passed out and the theater called an ambulance. Highly recommended pic.twitter.com/DTrWjpeMO4 — Andrew Liming (@ratshitbastard) October 10, 2022

Outro usuário também compartilhou sua experiência com os internautas. De acordo com ele, a sala de cinema virou um verdadeiro caos durante a transmissão da produção de terror.

“Acabei de ver ‘Terrifier 2′. Foi uma bagunça sangrenta incrível. O cara atrás de mim desmaiou e bateu na minha cadeira, outro cara saiu porque não se sentia bem. Saindo pela porta do cinema, ouvi um cara vomitando forte e alto no banheiro”, relatou.

O longa de terror faz parte de uma sequência de ‘Terrifier’ (2016), que revela como Art the Clown (David Howard Thornton) foi ressuscitado, além de seu retorno à cidade de Miles Country, onde começa sua matança na noite de Halloween.

Assista ao trailer: